蘑菇蘑菇、挖呀挖呀挖…聽到都會唱！10大人氣洗腦兒歌

聽一次就忘不了的洗腦旋律

現在的小孩還在唱〈兩隻老虎〉、〈妹妹背著洋娃娃〉嗎?近幾年有越來越多新的兒歌出現,透過網路傳播至各處,洗腦的旋律很快就讓人琅琅上口。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出近3年網路聲量最高的10大兒歌,來看看現在的兒歌和以前有什麼差別吧!

紅遍全球的〈Baby Shark Dance〉、疫情期間爆紅的〈洗手歌〉、前陣子襲捲各大社群的〈蘑菇濃湯〉……這些歌你一定或多或少都聽過,簡單的歌詞、超有記憶點的旋律,不只小孩喜歡,就連大人也會情不自禁被旋律牽著走。以下這些超受歡迎的兒歌,你聽過哪幾首呢?

NO. 10 〈Finger Family〉

〈Finger Family〉是一首以「手指家族」為主題的英文兒歌,5根手指分別為Daddy Finger、Mommy Finger、Brother Finger、Sister Finger和Baby Finger,透過這首歌可以迅速讓孩子理解父母、兄弟、姐妹等家庭概念,同時學習這些稱謂的英文。



不斷重複著XX Finger、XX Finger的歌詞非常容易上口,此外,歌詞中也有一些簡單的問候語,家長可以在陪唱的過程中先讓孩子記住英文歌詞,再用中文解釋,藉機讓孩子學會基礎英文問候,也有人會自製手指套,在唱歌的過程中互動,網友討論「這首就成為小孩磨指甲時的御用歌」、「特別喜歡Finger family」。

NO. 9 〈我的老師不是老師、是我媽媽〉

〈我的老師不是老師、是我媽媽〉這首歌在2015年由當時就讀弘光科技大學幼兒保育系的2名幼兒園實習教師創作,放到YouTube上後意外爆紅,累積觀看次數294萬次,柔和的旋律、溫馨的歌詞傳唱一時,加上帶動唱跳後紅遍各個幼兒園。



這首歌描述幼兒園老師和小孩的日常互動,每天朝夕相處培養出的密切情感讓老師對孩子們來說有如媽媽一般,暖暖的溫情讓這首歌在當時成為許多幼兒園的畢業歌,雖然「我的老師不是老師,是我媽媽」曾讓不少媽媽吃醋,但溫柔的歌聲也成功撫慰許多人的心。

NO. 8 〈洗手歌〉

「洗手」對於幼童來說是非常重要的一件事,為了讓孩子學會洗手,坊間有許多〈洗手歌〉流傳,包含麥當勞、巧連智、momo親子台都曾經推出各自的〈洗手歌〉,其中YOYO TV的〈洗手歌〉是網路討論度最高的一首,尤其在疫情期間更是傳唱千里。



「洗洗手/洗洗手/什麼時候你要洗洗手……」簡單的歌詞搭配旋律超級洗腦,歌曲中更有「濕搓沖捧擦」等洗手5步驟的詳細說明,搭配唱跳動作,讓孩子能夠輕鬆記住洗手方式,養成洗手的好習慣,許多家長表示「洗手歌在疫情期間很紅」。

NO. 7 〈Johny Johny Yes Papa〉

〈Johny Johny Yes Papa〉於2016年被上傳至YouTube紅遍全球,至今已經累積69億觀看次數。這首歌以一位名為Johny的小男孩為主角,歌詞採一問一答的模式,歌曲中爸爸發現Johny偷吃糖後,一直以各種形式詢問他有沒有吃糖,而Johny則一直以「No, Papa」否認,反覆的問答句式非常好記憶。



其實〈Johny Johny Yes Papa〉的旋律就是大家十分熟悉的〈小星星〉,也因讓這首歌更廣為流傳,超高的人氣也讓它成為YouTube史上觀看次數第3高的影片。逗趣的歌曲加上可愛的動畫,使得這首歌成為最受歡迎的兒歌之一,「家裡小孩很喜歡」。

NO. 6 〈釣魚記〉

「釣魚、釣魚,釣到什麼魚?」這句歌詞相信就算平常不聽兒歌的人也十分熟悉,甚至已經變成流行的網路迷因,在許多「釣魚文」底下都都會有人將這句歌詞截圖作為梗圖貼在留言區,其實這個流傳已久的梗圖出自熱門兒歌〈釣魚記〉。



〈釣魚記〉是YOYO TV製作的人氣兒歌,從2014年開始至今已經走過10年之久,不僅是許多人的童年回憶,也持續陪伴更多現代的小孩成長。歌詞中包含各式各樣的魚類,待有律動感的節奏和舞蹈動作許多小孩都非常喜歡,「釣魚記兒歌深受家裡孩子喜愛」。

NO. 5 〈Wheels on the Bus〉

〈Wheels on the Bus〉其實是一首1937年的童謠,由美國民謠作家Verna Hills創作,之後由美國一個專門製作、改編童謠的串流媒體CoComelon重新製作並搭配動畫,在2018年上傳至YouTube,至今累積超過60億觀看次數,成為YouTube觀看次數排名第7的影片。



歌曲以公車為主題,唱出了搭公車時會遇到的一切,像是旋轉的車輪、擺動的雨刷、上下車的乘客以及開車的司機等等,每一節都以「all through the town」作為結尾,讓孩子們更方便記憶,也讓這首兒歌更廣為人知,「小孩剛買兩歲就會唱」、「聽一千萬遍也不會膩」。

NO. 4 〈POLI〉

YOYO TV的《救援小英雄波力Poli》(Robocar Poli)是受到許多小孩喜愛的超人氣卡通,由YOYO TV製作的中文主題曲〈POLI〉更是讓小孩們為之瘋狂,可愛的舞蹈加上小朋友們最喜歡的波力、安寶、羅伊、赫利、琴等人氣角色,成為孩子們幾乎都會唱的熱門兒歌。



《救援小英雄波力Poli》有著各式各樣可愛的車子角色,帶領孩童學習正確交通安全知識,主題曲中也和卡通一樣有著滿滿的英雄氣息。「波力波力波力/不怕困難危險……」熟悉的歌詞一出現,喜歡波力的小朋友們馬上就能接唱。

NO. 3 〈蘑菇濃湯〉

由小啼大作兒童音樂社製作的〈蘑菇濃湯〉可以說是近期最熱門的兒歌,經典歌詞「蘑菇蘑菇」紅遍各大社群,許多人都拍攝短影片翻唱這首歌,也漸漸衍生出remix版、舞蹈版、英文版、哄睡版、晚安曲版、料理版等各種版本,在社群上帶起一股「蘑菇風潮」。



雖然〈蘑菇濃湯〉因為蘇打綠主唱吳青峰和前經紀人林暐哲的糾紛而產生爭議,不過仍不減這首歌的超高人氣,超級洗腦的旋律、簡單的歌詞、可愛的風格,讓這首歌迅速竄紅,網友們紛紛表示「好聽又可愛」、「整個被洗腦」。

NO. 2 〈Baby Shark Dance〉

〈Baby Shark Dance〉為韓國教育娛樂公司Pinkfong(碰碰狐)製作的兒童歌曲,於2015年上傳至YouTube後爆紅,成為傳唱全球的超人氣兒歌,至今觀看次數超過145億次,成為YouTube史上觀看次數最高的影片,魔性的旋律讓人一聽難忘。



許多人都領教過〈Baby Shark Dance〉的洗腦威力,家中有小孩的家長們甚至還會聽到受不了,先前還曾經傳出美國有獄警強迫囚犯連續聽這首歌數小時,成為另類的酷刑,引發網友討論,「當爸媽才能對這首歌免疫」、「看來爸媽抗壓性超強」、「家裡有幼兒的每天都要聽超過兩個小時」。

NO. 1 〈小小花園〉/〈花園種花〉

「在小小的花園裡/挖呀挖呀挖/種小小的種子/開小小的花」,相信許多人都對這段歌詞不陌生,這首名為〈小小花園〉(花園種花)的兒歌在2023年因為一名來自中國的黃姓幼教音樂老師爆紅,長相甜美的她在短影片裡溫柔地帶著孩子們唱這首歌,被許多網友瘋狂轉傳。



這首歌也在《網路溫度計DailyView》2023年的「10大抖音歌神回顧」中奪下網路聲量第1名,顯見其超高人氣,網友們也紛紛表示「老師笑起來自然又有親和力」、「溫馨可愛」、「腦子裡全是挖呀挖呀挖」、「很好聽的兒歌」。

