搭高鐵見「可愛一幕」 萬名網友嘴角失守：男人的快樂就這麼簡單

「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客，一隻手拿著便當，另一隻手則拿著手機拍攝便當，然而照片中卻藏著「可愛亮點」，隨即吸引逾萬名網友朝聖按讚，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。

照片中可見，該名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。原PO回覆網友時還原始末，指出男乘客在拿起手機拍下「可愛便當」後才開始享用，自認「看了心情變很好，所以瞬間就拍下來」。

貼文一出便引起廣大網友們共鳴，紛紛留言讚道，「有趣的靈魂」、「可愛，生活變簡單，心情也變美了」、「這樣的男人，很可愛！」、「光這個舉動就覺得好可愛喔」、「他眼中可愛的便當，妳眼中可愛的他」、「生活的另類儀式感」。