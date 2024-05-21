搭高鐵見「可愛一幕」 萬名網友嘴角失守：男人的快樂就這麼簡單
「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客，一隻手拿著便當，另一隻手則拿著手機拍攝便當，然而照片中卻藏著「可愛亮點」，隨即吸引逾萬名網友朝聖按讚，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。
照片中可見，該名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。原PO回覆網友時還原始末，指出男乘客在拿起手機拍下「可愛便當」後才開始享用，自認「看了心情變很好，所以瞬間就拍下來」。
貼文一出便引起廣大網友們共鳴，紛紛留言讚道，「有趣的靈魂」、「可愛，生活變簡單，心情也變美了」、「這樣的男人，很可愛！」、「光這個舉動就覺得好可愛喔」、「他眼中可愛的便當，妳眼中可愛的他」、「生活的另類儀式感」。
對此，網友們也猜測男子用意，認為有可能是和孩子分享有趣日常，「拍給孩子看的」、「拍給孩子看的：你看～把拔的便當好像天竺鼠車車」；另一派網友則認為，背後理由恐相當「現實」，可能只是在核銷差旅費，更歪樓表示「不是拍給小孩就是小三」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言