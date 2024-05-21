快訊

5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

掌握關鍵錄音？傳新竹女警兼差「單純想壞壞」 按摩店驚：警察是來做臥底嗎

雨彈襲來！明半個台灣「溼答答」雨勢這日趨緩 下周有望迎梅雨季

搭高鐵見「可愛一幕」 萬名網友嘴角失守：男人的快樂就這麼簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搭乘高鐵時遇到「可愛一幕」，有趣畫面吸引逾萬名網友朝聖按讚。示意圖。圖／本報資料照片
一名網友搭乘高鐵時遇到「可愛一幕」，有趣畫面吸引逾萬名網友朝聖按讚。示意圖。圖／本報資料照片

「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客，一隻手拿著便當，另一隻手則拿著手機拍攝便當，然而照片中卻藏著「可愛亮點」，隨即吸引逾萬名網友朝聖按讚，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。

照片中可見，該名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。原PO回覆網友時還原始末，指出男乘客在拿起手機拍下「可愛便當」後才開始享用，自認「看了心情變很好，所以瞬間就拍下來」。

貼文一出便引起廣大網友們共鳴，紛紛留言讚道，「有趣的靈魂」、「可愛，生活變簡單，心情也變美了」、「這樣的男人，很可愛！」、「光這個舉動就覺得好可愛喔」、「他眼中可愛的便當，妳眼中可愛的他」、「生活的另類儀式感」。

對此，網友們也猜測男子用意，認為有可能是和孩子分享有趣日常，「拍給孩子看的」、「拍給孩子看的：你看～把拔的便當好像天竺鼠車車」；另一派網友則認為，背後理由恐相當「現實」，可能只是在核銷差旅費，更歪樓表示「不是拍給小孩就是小三」。

一名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
一名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

便當 高鐵

相關新聞

搭高鐵見「可愛一幕」 萬名網友嘴角失守：男人的快樂就這麼簡單

「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客...

泰勒絲紅在哪？網友曝2特質超圈粉：美國樂壇第一人

美國歌壇天后泰勒絲日前發行新專輯《折磨詩人俱樂部》，再度創下新紀錄，在美國告示牌單曲榜，一舉拿下前14名席位。對此，有網友好奇，對泰勒絲的印象就是一直談戀愛，創作靈感就是她的戀情，沒想到居然是世界第一天后，非常好奇她到底紅在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人愛出國！1地區卻沒人想去 過來人曝3原因：超麻煩

自從新冠疫情趨緩後，不少台灣人開始報復性旅遊。對此，一名男網友好奇，常常聽到大家去日本、韓國、泰國、歐洲、美加地區等，好像很少聽到台灣人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他見台灣婚紗全都「深V款」掀論戰！ 過來人解惑：婚後就包裝起來了

結婚是人生大事，不少女性對於要穿的婚紗禮服相當重視，也很有自己的想法，就是希望可以在眾人面前呈現最美的樣子。不過近日卻有一位...

煎虱目魚油亂噴好困擾…內行推「這2物」：不噴不爆又吸油

虱目魚肉質細緻味道鮮美，魚肚有很豐富的油脂，且價格實惠、營養價值高，素有「國民美食」稱號。不過也因為肉質軟嫩，因此很容易把魚肉煎碎，油脂噴得到處都是，造成下廚的困擾。有內行人分享煎魚秘訣，只要蓋上一張廚房紙巾，不僅可以避免油脂亂噴，還能吸出多餘油脂，煎出漂亮的虱目魚。

夏天蟑螂狂竄！她嚇問「怎麼克服恐懼」 過來人曝關鍵方法：再也不怕

台灣即將進入夏季，蚊蟲也越來越多。對此，一名網友分享，自己從小到大最怕的就是蟑螂，無奈每天通勤路上總能看到數隻大蟑螂，還曾經嚇到摔倒在地上，好奇是否有克服對蟑螂恐懼的方法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。