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泰勒絲紅在哪？網友曝2特質超圈粉：美國樂壇第一人

聯合新聞網／ 綜合報導
美國歌壇天后泰勒絲日前發行新專輯《折磨詩人俱樂部》，再度創下新紀錄，在美國告示牌單曲榜，一舉拿下前14名席位。美聯社資料照
美國歌壇天后泰勒絲日前發行新專輯《折磨詩人俱樂部》，再度創下新紀錄，在美國告示牌單曲榜，一舉拿下前14名席位。美聯社資料照

美國歌壇天后泰勒絲日前發行新專輯《折磨詩人俱樂部》，再度創下新紀錄，在美國告示牌單曲榜，一舉拿下前14名席位。對此，有網友好奇，對泰勒絲的印象就是一直談戀愛，創作靈感就是她的戀情，沒想到居然是世界第一天后，非常好奇她到底紅在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「泰勒絲紅在哪？」為題，指出自己的印象中，泰勒絲就是一直在談戀愛，分手就把前男友寫進歌裡，歌曲風格就是美式情歌或口水歌，認為自己可能聽過她的歌，但根本不知道歌手是她，或者很多歌根本沒聽過。

這名男網友進一步說明，沒想到泰勒絲是目前最接近世界第一天后的人，認為若在台灣，大概就是蔡依林等級，連張惠妹都不到，難道這麼紅是因為她說英文，生在美利堅合眾國嗎？

貼文一出後，多數網友大讚泰勒絲自愛又有才華，紛紛表示「形象好，不像一堆饒舌歌手唱一些黃毒槍黑，難得的清流」、「泰勒絲強在長紅，美國女歌手如過江之鯽，長紅的很少」、「紅在愛惜羽毛」、「持續在創作就很棒，還是大量創作」、「聽說是女版周杰倫」、「泰勒絲全能歌手，而且年輕出道還能多年好形象不走歪，超難得」、「除非有爆出她的創作不是自己弄的，不然光創作實力就夠她紅一輩子，歌真的好聽抓耳，平常不聽歐美流行歌的人都可以哼上幾句的程度 」。

此外，也有網友推薦自己喜歡的歌手，紛紛回應「艾薇兒真的神，有功力又漂亮，還搖滾」、「艾薇兒生錯年代了」、「要是Adele爭氣一點漂亮一點，哪輪得到這些」、「adele最強是作曲」、「我很喜歡Ariana Grande」、「比爆發力我就比較喜歡Sia」。

告示牌 泰勒絲 美國 英文

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