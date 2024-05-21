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台灣人愛出國！1地區卻沒人想去 過來人曝3原因：超麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友好奇，常常聽到大家去日本、韓國、泰國、歐洲、美加地區等，為何很少聽到台灣人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊？示意圖／Ingimage
一名男網友好奇，常常聽到大家去日本、韓國、泰國、歐洲、美加地區等，為何很少聽到台灣人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊？示意圖／Ingimage

自從新冠疫情趨緩後，不少台灣人開始報復性旅遊。對此，一名男網友好奇，常常聽到大家去日本、韓國、泰國、歐洲、美加地區等，好像很少聽到台灣人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「台灣好像很少人去中亞玩？」為題，指出台灣人常常出國玩，多數都是前往日韓、歐洲、東南亞、美國等地區，好奇為何很少人去中亞玩？像是亞塞拜然、喬治亞、烏茲別克、哈薩克、土庫曼等，是很無聊還是什麼原因，讓大家不想去？

貼文一出後，多數網友點出3大問題，包括簽證、交通、治安問題，紛紛表示「真正的問題就是簽證，台灣人辦那些國家的簽證超麻煩」、「簽證就先卡半天了」、「在街邊店吃個飯都會被搶，有人會想去？」、「要去還要從韓國轉機」、「這些都是親中俄國家，去了40%會不高興」、「自助不方便、交通貴、然後出入境回教國家以後，你要入境美國和部分國家會被海關問很多」、「打算去，但看到一堆有的沒有的規定就放棄了」、「光是交通方式你就受不了」。

亞塞拜然 日本 海關 簽證

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