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他見台灣婚紗全都「深V款」掀論戰！ 過來人解惑：婚後就包裝起來了

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚是人生大事，有位男網友發文，好奇為何台灣的婚紗照大多都是爆乳款引發討論。 示意圖／ingimage
結婚是人生大事，有位男網友發文，好奇為何台灣的婚紗照大多都是爆乳款引發討論。 示意圖／ingimage

結婚是人生大事，不少女性對於要穿的婚紗禮服相當重視，也很有自己的想法，就是希望可以在眾人面前呈現最美的樣子。不過近日卻有一位男網友發文好奇，為何看到的婚紗款式都是「深V」款的，結婚的女生都選這種爆乳版本，難道沒有其他的選擇嗎？

該名男網友在Dcard論壇上以「為何台灣的婚紗照大多都爆乳款」發文，好奇台灣的婚紗款式為何都是大露胸的款式，文章一出吸引不少人回應。

有人解釋，「難得結婚，長輩要出席吧」，但雙關語「長輩」亦讓其他人大笑說，「好好笑，我看了兩遍才看懂」、「真的快被笑死」、「用長輩面對長輩們。」也有男網友指出，如果新娘不爆乳，其他男生眼光包括新郎很容易被其他女生吸引眼光，所以也只能靠爆乳婚紗搏眼球。

還有人認為，「平常都包緊緊，大日子當然要好好打扮出來見人」、「就是要爆好爆滿」、「有好身材為什麼不穿？每個人喜歡東西本來就不一樣，也可以不露就看新娘要不要而已」、「如果是嫁到好人家，當然更要露」、「婚姻是人生大事，第一次結婚當然要慎重奢華，展現最美好的一面，婚後就包裝起來了」。

但也有過來人指出，「我就沒選爆乳，本身胸就不小，露溝看起來只有性感沒有美感」、「露得適當才會美，這就是為什麼選露胸就不要露腿或整個背」、「個人覺得在這種場合爆乳蠻無言的」。

「老實說，不爆乳比較高級。你看時裝秀，大胸的沒辦法走伸展台，好看的model幾乎都是胸部小的」，甚至有人直言除了不想爆乳也不想穿無袖的，「本來就因為婚宴要社恐爆炸了，還要穿平常不習慣的風格」。

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