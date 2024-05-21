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煎虱目魚油亂噴好困擾…內行推「這2物」：不噴不爆又吸油

聯合新聞網／ 綜合報導
虱目魚示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃于凡攝影
虱目魚示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃于凡攝影

虱目魚肉質細緻味道鮮美，魚肚有很豐富的油脂，且價格實惠、營養價值高，素有「國民美食」稱號。不過也因為肉質軟嫩，因此很容易把魚肉煎碎，油脂噴得到處都是，造成下廚的困擾。有內行人分享煎魚秘訣，只要蓋上一張廚房紙巾，不僅可以避免油脂亂噴，還能吸出多餘油脂，煎出漂亮的虱目魚。

一名網友在臉書「家常菜」曬出自己煎的虱目魚，不僅有一部分的魚肉碎掉，魚肚的油脂也噴得到處都是，崩潰說「再也不煎虱目魚了啦」，因為被爆開、亂噴的脂肪嚇傻了。

貼文曝光後，有網友以過來人經驗分享說自己一開始學煎虱目魚也是一直被油脂噴到，只好用鍋蓋當盾牌擋，甚至「都還想戴上安全帽了」。後來蓋上一張廚房紙巾，就克服了這個問題，「完全不噴不爆，還能能吸出多餘油份」。同時也意識到蓋上鍋蓋會讓水蒸氣往下滴，「會噴得更可怕」，不是一個理想的作法。另一名網友則分享，如果不想洗鍋蓋，可以用「烘焙紙」，除了魚脂肪不會亂噴，也由於烘焙紙不會吸油，所以不會油油糊糊的黏住鍋底。

有網友表示，「可在魚身上抹薄薄一層麵粉，開慢火就可煎得漂亮，也不噴油」、「我是魚下去後，蓋上鍋蓋，要翻面的時候，火關掉，等油爆聲變小了，開蓋翻面，然後再蓋蓋子，開火，煎到熟，最後一樣先關火再把魚盛出來」、「試試看不要放油，先煎肚子部份，用牠的油煎牠自己，再煎皮的部份，沒油就不會噴了」。

虱目魚

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