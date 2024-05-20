免治馬桶有多神？ 網大推：省衛生紙又方便！用過就回不去

許多人家中會有各式科技產品，像是洗碗機、掃地機器人、烘衣機等等，來讓生活更加的便利。日前有網友好奇詢問「免治馬桶真的好用嗎？」對此，許多網友狂讚「超好用，尤其拉肚子可以省衛生紙」、「冬天暖座超舒服」。

一名網友在PTT發文表示，他朋友一直叫他要裝「免治馬桶」，認為省衛生又方便，但他猶豫「免治馬桶價格都很貴，要價1萬元左右」，原PO於是好奇發問「想問大家都有裝免治馬桶嗎？用完之後感覺如何？」

文章曝光後，許多網友大推「會省很多衛生紙，而且洗比擦更乾淨許多」、「冬天可以調溫座、溫水，超爽」、「我覺得超好用，減少痔瘡的機會是真的」、「冬天的時候調暖座，超級舒服，而且的確比單用衛生紙乾淨」、「當拉肚子連續去5次廁所，你就知道好用了，用衛生紙會破皮，免治清洗完成很方便」、「是真的沖完比較乾淨，衛生紙用量大減，我覺得1萬元算是便宜了」、「寒流時很方便，TOTO基本款就很讚了，只會後悔太晚買」、「簡直就是享受，後悔太晚買」、「我新家就有裝免治馬桶，真的超讚」、「真的好用，有免治馬桶生活品質會高很多」、「我也有遇過同事去日本買回來用，價格比較便宜」、「用過就回不去了，我覺得超棒，衛生紙用量超少」。

不過有專家提醒，免治馬桶算家電設備，難以100％防水，如免治馬桶未能時常保持乾燥會有使用壽命折損的情況。而馬桶因細菌量多，最方便的清潔方式就是水沖，如有安裝免治馬桶則要避免水洗，需要用抹布擦拭。