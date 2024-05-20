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台灣道路「1設計」遭轟但國外卻當寶？ 網紅揭致命傷：喪失初衷

聯合新聞網／ 綜合報導
圓環作為疏導車流的設計，在歐美國家廣受好評，反觀台灣圓環卻時常為人詬病。示意圖/ingimage
圓環作為疏導車流的設計，在歐美國家廣受好評，反觀台灣圓環卻時常為人詬病。示意圖/ingimage

圓環是一種可有效疏導車流的設計，在歐美國家也被大量使用，反觀台灣的圓環，卻時常為人詬病。對此，時常關注台灣交通議題的百萬網紅Cheap表示，好的圓環能大幅降低事故發生率，然而台灣的車種分流，卻讓圓環變得非常奇怪，甚至完全喪失設計的初衷，直呼「台灣圓環大多是垃圾」。

日前網紅Cheap在臉書發文直言，好的圓環能大幅降低事故發生率，提升行車效率，甚至更加省錢，「但台灣智障的車種分流，讓圓環長得非常奇怪」，由於機車無法走內線，導致機車無法跟著圓環轉的問題，因此便設計兩段式左轉、待轉格，甚至圓環內加開十字路口的，他怒批，完全喪失設計圓環的初衷

此外，Cheap更點名位於台北市的公館圓環，「完全不合理，還設置紅綠燈，浪費錢又浪費時間」，他指出一支紅綠燈造價200萬，又須24小時運轉，相比沒有紅綠燈的圓環，成本差距驚人。對比國外案例，他忍不住吐槽，圓環在國外明明是好物，台灣卻不懂得利用導致麻煩橫生，「走圓環到底有什麼困難，一個正常的圓環，就遵循繞行方向，明明很好走，到底有什麼困難啦？」

貼文一出，引發廣大網友共鳴，紛紛回應「台灣的圓環真該全部廢除，畸形」、「台南的圓環我也很問號」、「台灣官員每次學東西都是學一半，另一半加入自己的台式風格，搞得交通不但沒變好，反而更糟糕」、「台南的民生圓環也是全台南第一垃圾的圓環」、「尤其是仁愛路跟凱道那個圓環，每次都很怕被撞」、「台灣圓環很難開除了設計問題，也是因為很多剪線仔特別喜歡在圓環表演他們的技能」。

也有網友分享國外圓環的使用體驗，「第一次了解圓環的好是在澳洲自駕，遵照內環車優先，根本不會有塞車問題」、「在國外自駕真的圓環是好的」、「國外圓環的設計基本上是要在低車流的地方不要紅綠燈用的，等車流大的時候就會改成一般有紅綠燈的十字路口了」、「人在紐西蘭開車，覺得圓環非常的好用，但台灣的圓環讓人完全不知道怎麼走，圓環有紅綠燈，也有分隔島」。

公館圓環。圖／聯合報系資料照
公館圓環。圖／聯合報系資料照

Cheap 紅綠燈 網紅

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