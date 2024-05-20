快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

她驚呼UNIQLO結帳前1舉動省400元 內行曝真相：誤會了

聯合新聞網／ 綜合報導
優衣庫（Uniqlo）示意圖。路透
優衣庫（Uniqlo）示意圖。路透

物價漲不停，許多人現在買東西都會精打細算，甚至會先比較過價錢或者找優惠價格再出手。有一名女網友透露之前發現UNIQLO門市商品價格和官網上的不同，因此結帳前都會上官網查詢，若門市比較貴，就在官網上直接購買，不過有內行人揭露真相，認為原PO搞錯了。

女網友在《Threads貼文表示，自己曾在UNIQLO門市買衣服時，覺得價格有點貴而買不下手，但後來在官網發現同件衣服有特價，於是就在網站上下單訂購。這樣的經驗讓她彷彿發現新大陸，建議大家在門市如果有看到喜歡的衣服，千萬不要馬上結帳，一定要先查官網價格再決定。

原PO在貼文中以一件她喜歡的紅色衣服為例，在門市上看到吊牌價格標註990元，但在官網卻發現同件衣服特價590元，讓她開心直呼「立刻救回400元」。

不過有內行人透露真相，並認為原PO誤會了，「UNIQLO整系列商品特價本來就不是貼特價標貼，直接在貨架上展示，只有個別斷碼賣剩的才會貼，是很少買UNIQLO嗎？」、「記得這件在架上已經是特價了，可能妳去的那一家沒處理標籤」、「售價都會跟官網一樣，但只要是整面都是同樣商品或評估後覺得不會造成顧客混淆的話，就不會貼售價變更的貼紙」、「如果官網看到特價的話，妳在門市結帳也會是特價的價格唷」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads UNIQLO 物價

延伸閱讀

愛運動、常開同學會、穿UNIQLO…銀行員眼中真正有錢人4大共通特徵

跟媽媽一起變美麗、變有型！GU和UNIQLO祭出限定購物優惠 最低290元就能入手

限時4天！CoCo「大珍奶2杯65」 葡萄柚果粒茶第2杯0元

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

相關新聞

她驚呼UNIQLO結帳前1舉動省400元 內行曝真相：誤會了

物價漲不停，許多人現在買東西都會精打細算，甚至會先比較過價錢或者找優惠價格再出手。有一名女網友透露之前發現UNIQLO門市商品價格和官網上的不同，因此結帳前都會上官網查詢，若門市比較貴，就在官網上直接購買，不過有內行人揭露真相，認為原PO搞錯了。

北捷文湖線「這站下車」是狠人？ 一票猛誇：是秘密基地

台北捷運對不少學生、上班族而言，是相當重要的通勤工具。日前一名女網友搭乘捷運文湖線，途中行經萬芳社區站，由於月台人煙稀少，讓她忍不住直喊「在這下車的都是狠人」。而根據北捷今（2024）年4月的旅運量顯示，萬芳社區為運量最低的車站，對此網友解釋，由於萬芳社區屬於山坡地，當地居民幾乎都是騎乘機車、開車或搭乘公車通勤，較少使用捷運轉乘。

這運動超夯！網大讚「超適合老人」：媽媽每天做到流汗

日本風行的「超慢跑」席捲台灣，不少民眾都開始投入這項在家就能做的運動。一名網友近日分享，他看到媽媽在看超慢跑影片後，便跟著試跑看看，但跑了20分鐘都沒有喘的感覺，好奇這項運動到底有沒有效，詢問眾人「超慢跑在跑什麼？」

阿公很愛！他驚「這容器」裝泡麵特別香 當過兵超有共鳴

半夜肚子餓，不少人會選擇泡麵當宵夜，可以隨著個人喜好加入不同的配料，像是肉片、蔬菜等。近日有網友指出，他的特別吃法不在於「配料」，而是使用的「容器」，貼文曝光後，勾起不少人的回憶。

被不熟同事炸紅包！他苦惱「要包多少」 網曝1做法被讚爆：最佳正解

收到新人的結婚喜帖時，「紅包怎麼包」是一大學問，若雙方交情不深又更為尷尬，包太少怕失禮，包太多又心疼荷包。一名網友就分享，近日收到不熟同事的結婚喜帖，讓他十分苦惱究竟要包多少錢，引起網友討論。

台灣人不習慣道歉？他憂難養小孩 網揭關鍵：裝死才能賴到底

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被踢爆抄襲中國繪師NoraQu作品「嗷嗚龍寶」，台文館日前終於發表道歉聲明，坦承確實是抄襲外，連先前的相關證據也是偽造產出。對此，有網友好奇「從什麼時候開始，在台灣道歉變成很困難的事情？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。