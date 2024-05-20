她驚呼UNIQLO結帳前1舉動省400元 內行曝真相：誤會了
物價漲不停，許多人現在買東西都會精打細算，甚至會先比較過價錢或者找優惠價格再出手。有一名女網友透露之前發現UNIQLO門市商品價格和官網上的不同，因此結帳前都會上官網查詢，若門市比較貴，就在官網上直接購買，不過有內行人揭露真相，認為原PO搞錯了。
女網友在《Threads》貼文表示，自己曾在UNIQLO門市買衣服時，覺得價格有點貴而買不下手，但後來在官網發現同件衣服有特價，於是就在網站上下單訂購。這樣的經驗讓她彷彿發現新大陸，建議大家在門市如果有看到喜歡的衣服，千萬不要馬上結帳，一定要先查官網價格再決定。
原PO在貼文中以一件她喜歡的紅色衣服為例，在門市上看到吊牌價格標註990元，但在官網卻發現同件衣服特價590元，讓她開心直呼「立刻救回400元」。
不過有內行人透露真相，並認為原PO誤會了，「UNIQLO整系列商品特價本來就不是貼特價標貼，直接在貨架上展示，只有個別斷碼賣剩的才會貼，是很少買UNIQLO嗎？」、「記得這件在架上已經是特價了，可能妳去的那一家沒處理標籤」、「售價都會跟官網一樣，但只要是整面都是同樣商品或評估後覺得不會造成顧客混淆的話，就不會貼售價變更的貼紙」、「如果官網看到特價的話，妳在門市結帳也會是特價的價格唷」。
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