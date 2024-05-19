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北捷文湖線「這站下車」是狠人？ 一票猛誇：是秘密基地

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷萬芳社區站雖為運量最低的捷運站，但因周邊綠地、公園多，環境清幽，獲得秘境車站的美名。 記者潘俊宏／攝影
北捷萬芳社區站雖為運量最低的捷運站，但因周邊綠地、公園多，環境清幽，獲得秘境車站的美名。 記者潘俊宏／攝影

台北捷運對不少學生、上班族而言，是相當重要的通勤工具。日前一名女網友搭乘捷運文湖線，途中行經萬芳社區站，由於月台人煙稀少，讓她忍不住直喊「在這下車的都是狠人」。而根據北捷今（2024）年4月的旅運量顯示，萬芳社區為運量最低的車站，對此網友解釋，由於萬芳社區屬於山坡地，當地居民幾乎都是騎乘機車、開車或搭乘公車通勤，較少使用捷運轉乘。

原PO昨（18）日於《Threads上傳搭乘捷運的照片，她搭乘文湖線行經萬芳社區站，只見候車月台空蕩蕩，一位旅客也沒有，讓她直呼「在這站下車的都是狠人」。貼文發布後，吸引不少網友圍觀，紛紛表示「這是在哪裡？怎麼搭捷運都沒有看過」、「就是萬芳學生在捷運上睡過頭會到的地方」、「會下辛亥、會下萬芳醫院，就是沒下過萬芳社區」。

由 @xuan___.01 發佈
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對此，有網友解釋，萬芳社區屬於山坡型的社區，當地居民多數都是騎乘機車、開車或搭乘公車通勤，較少會搭乘捷運。此外，也有網友分享優點，「住靠近政大也會騎車去那邊停再換捷運，有很大的免費停車場還可以換電，是秘密基地，而且上車都有位子坐」、「如果住政大附近要去市中心，騎機車到萬芳社區搭捷運是最快的，停車格比木柵站多，又不像動物園站進站後還要過天橋到對側」。

而根據北捷今（2024）年4月各站旅運量資料顯示，萬芳社區平均每日僅4287人進出，成為北捷運量最低的車站。實際查看Google評論，上方有不少網友給予5星好評，直指被稱作「秘境車站」的萬芳社區站，整個車站宛如被公園包圍，附近綠地很多，環境清幽、空氣清新，沒有台北市擁擠繁華的感覺，適合散步的好去處。

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