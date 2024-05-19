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這運動超夯！網大讚「超適合老人」：媽媽每天做到流汗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日他嘗試在家「超慢跑」，跑了20分鐘卻沒有喘的感覺，好奇此運動是否真的有效。圖／ingimage
一名網友分享，近日他嘗試在家「超慢跑」，跑了20分鐘卻沒有喘的感覺，好奇此運動是否真的有效。圖／ingimage

日本風行的「超慢跑」席捲台灣，不少民眾都開始投入這項在家就能做的運動。一名網友近日分享，他看到媽媽在看超慢跑影片後，便跟著試跑看看，但跑了20分鐘都沒有喘的感覺，好奇這項運動到底有沒有效，詢問眾人「超慢跑在跑什麼？」

原PO在PTT發文表示，之前發現媽媽在看「超慢跑」的影片，近日他便心血來潮試著跑看看，然而他跑了20分鐘後，卻沒有任何喘的感覺，雖然覺得整體跑起來很舒服，但有點不知道自己在跑什麼，好奇詢問「有超慢跑職人嗎？」

文章引起討論，有網友就指出「超慢跑」的入門門檻低，十分適合老人，「就是一個超低門檻的運動方式，可以沒有負擔的開始運動，沒有特別神奇的地方，但能讓人動起來就是好事」、「對膝蓋沒負擔又容易達成，讓老人有成就感，很棒啊」、「很適合老人在家運動」、「不管是什麼看起來很蠢的運動，有動就是比沒動好」、「比快走還慢」、「有跑就是好事，我個人是跑不習慣」。

也有人分享經驗，「超慢跑要跑40分鐘起跳啦，還要跟節拍」、「我媽也每天在做，還做到流汗」、「連我媽也願意每晚跑，很好的運動」、「確實沒很喘，但我覺得很難跑」、「我第一次才6分鐘就腿痛」、「試了兩個星期，減超快的好不好，先去試試再來批評」、「我都邊看卡通邊跑，不知不覺就跑超過1小時」、「這個很容易就5km以上，消耗熱量也跟同距離快跑差不多，只不過花的時間比較久」。

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