阿公很愛！他驚「這容器」裝泡麵特別香 當過兵超有共鳴

半夜肚子餓，不少人會選擇泡麵當宵夜，可以隨著個人喜好加入不同的配料，像是肉片、蔬菜等。近日有網友指出，他的特別吃法不在於「配料」，而是使用的「容器」，貼文曝光後，勾起不少人的回憶。

原PO在臉書社團《泡麵公社 泡麵俱樂部》發文指出，在他小時候，阿公很喜歡用鋼杯泡排骨雞麵，尤其是深夜，自己若聞到香味，便會衝下床吵著要吃，他懷念道：「記憶中，搶著吃真的是好吃！」

對此，網友紛紛表示，「阿公內行，鋼杯方便拿著吃」、「你阿公真的很懂，他就是那種紅眼航班深夜吃來，把全機乘客喚醒的人」、「304的鋼杯真的要多買幾個」、「吃的是情懷」。

也有一票網友被喚醒當兵時的記憶，「當兵的時候，我也是這樣吃排骨雞泡麵，電湯匙加水，鋼杯裡再打蛋，很快就滾熟了，半夜在中山室吃最棒了」、「覺得用鋼杯泡麵特別好吃＋1，也許是當兵的記憶加分」、「在軍中也是這樣泡的，還會加白飯進去」、「當兵時候用鋼杯泡科學麵吃，半夜坐安官時的回憶」。

也有不少人感嘆，「我覺得長大之後吃，泡麵味道變了，是不是食安風暴之後，就改配方了」、「記憶的味道不見了」、「以前的排骨雞好吃，現在的感覺好像少了什麼」、「再也復刻不出和阿公一起吃的味道」。