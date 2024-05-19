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被不熟同事炸紅包！他苦惱「要包多少」 網曝1做法被讚爆：最佳正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日收到不熟同事的結婚喜帖，讓他十分苦惱紅包該包多少錢。圖／Ingimage
一名網友分享，近日收到不熟同事的結婚喜帖，讓他十分苦惱紅包該包多少錢。圖／Ingimage

收到新人的結婚喜帖時，「紅包怎麼包」是一大學問，若雙方交情不深就更為尷尬，包太少怕失禮，包太多又心疼荷包。一名網友就分享，近日收到不熟同事的結婚喜帖，讓他十分苦惱究竟要包多少錢，引起網友討論。

原PO在PTT發文表示，最近一位同部門的同事即將結婚，他和對方並不熟，平常不會特別閒聊，頂多在茶水間遇到時會禮貌關心幾句，兩人的關係不到朋友的程度，但對方卻發喜帖給他，讓他很煩惱紅包要包多少，詢問眾人「被不熟的同事炸紅包要包多少？」

貼文引發討論，網友紛紛回應，「正常不熟同事也不會炸吧？ 擺明就是要你當分母不是嗎」、「不熟的話，不用去也不用包」、「不熟跑去吃別人喜酒真的很詭異」、「現在辦席多要貼錢，同事能不請最好，不想去就說有事，沒包也沒差，雙方搞不好都鬆了一口氣」、「禮到人不到，包600～1200花錢消災」、「之前就是包600，意思意思，當掉錢」。

此外，有網友建議，若覺得尷尬可以不出席婚禮，並事先與其他同事合包紅包給對方，「部門同事合包，禮到人不到，最佳選擇」、「跟著部門包不去的那包」、「你私下跟其他同事約一起送」、「合包正解，亂炸感覺超差」。

婚禮 紅包

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