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台灣人不習慣道歉？他憂難養小孩 網揭關鍵：裝死才能賴到底

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友感慨，在台灣「道歉」似乎變成很困難的事情。 圖／Pexels
有網友感慨，在台灣「道歉」似乎變成很困難的事情。 圖／Pexels

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，被踢爆抄襲中國繪師NoraQu作品「嗷嗚龍寶」，台文館日前終於發表道歉聲明，坦承確實是抄襲外，連先前的相關證據也是偽造產出。對此，有網友好奇「從什麼時候開始，在台灣道歉變成很困難的事情？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼現在認錯道歉變成很難的事情？」為題，指出自己對台文館抄襲事件感觸很多，若事情一發生，就主動道歉，以台灣人的記憶力，最慢後天就沒人討論，但台文館選擇把事情鬧大，加上有明顯證據，不可能再凹，甚至還被抓到P圖造假，認為抄襲已經是不正確的行為，還想造假圓謊更惡劣。

這名網友進一步說明，自己現在雖然還沒有小孩，未來會不會生還是未知數，但時常在想，若這樣的社會風氣繼續下去，台灣孩子未來會在什麼樣的環境中成長呢？

貼文一出後，多數網友感同身受，紛紛表示「有同感，而且完全無能為力，所以我選擇出國了」、「台灣人的素質真的不夠高」、「你說的完全是鬼島現況」、「真的有夠不要臉」、「上樑不正下樑歪，以後死不認錯硬凹到底，會成為台灣的新文化」、「死不認錯真的非常沒品」。

此外，也有不少網友認為，因為道歉會留下紀錄，紛紛回應「道歉就是你100％錯，裝死還可以賴到底」、「道歉就輸了，重點不是你對或錯，而是有多少人相信你」、「因為道歉還是會留下紀錄啊」、「傻子才認錯，不認錯就沒有錯啊」、「以前的死不認錯者更離譜」。

PTT 台灣人 抄襲

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