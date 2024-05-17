妹子深夜找滅蟑公司殺蟑 眾人見費用驚呼：太好賺了吧

蟑螂老鼠是不少人極為厭惡的生物，只要一出現，尖叫聲立刻此起彼落。有一名女網友透露日前深夜時，她在家裡看到會飛的蟑螂，因為管理員已經下班，她只好求助滅蟑公司，最後成功解決掉兩隻，卻也因此荷包大失血，花了2500元。

女網友在Dcard以「我花了2500拍兩隻蟑螂」為題發文，她說日前家裡跑進了會飛的蟑螂，因為實在太害怕，所以躲在房間兩個小時都沒有出去。原PO說當時已經凌晨1點左右，大樓的管理員也已經下班，她不知道該怎麼辦，只好找專門滅蟑的公司來協助處理。

她說滅蟑公司開價3000元，但實在太貴了，所以有點猶豫，對方於是降到2000元，因為當時已經很晚了，原PO也只好接受。對方到家裡殺掉一隻後，又發現還有另外一隻，於是要求要再加500元，最後總共花了2500元消滅兩隻蟑螂。

貼文引起眾人熱議，「我也需要！該花的還是要花，半夜遇到蟑螂跑進房間真的不敢睡」、「2500買個安心睡覺的地方，好像也不虧」、「妳可以搬到新大樓，新房子真的蟑螂很少」、「說真的，如果租屋族怕蟑螂的，可以租高一點的樓層，幾乎沒看過大蟑螂，有也是小蟑螂」、「這個我也很需要，上次上班遇到我快嚇死，差點要叫Uber請他幫我打」、「人工費+加急，我們公司也碰過有人半夜打來要我們立刻去幫忙抓老鼠的，一般會婉拒」、「想問這種24小時滅蟑的公司哪裡找啊？超怕蟑螂壁虎」。

還有不少人對原PO花2500元殺蟑覺得訝異，「也太好賺了…我來兼差算了」、「猛，我都想接這消滅魔物的委託了」、「好好笑，妳座標哪，我收妳1000就好」、「雖然會飛的生物也是挺可怕的，但是看到這個價格，勇氣好像有了」、「去女友家刷個牙，殺了三隻，現省3千」、「我可以算你一隻100」、「突然覺得我鼓起勇氣也可以殺蟑了」、「會飛的很可怕，但2500的話還是試著自己戰鬥吧」。