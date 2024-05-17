快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

妹子深夜找滅蟑公司殺蟑 眾人見費用驚呼：太好賺了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
滅蟑示意圖。 圖／ingimage
滅蟑示意圖。 圖／ingimage

蟑螂老鼠是不少人極為厭惡的生物，只要一出現，尖叫聲立刻此起彼落。有一名女網友透露日前深夜時，她在家裡看到會飛的蟑螂，因為管理員已經下班，她只好求助滅蟑公司，最後成功解決掉兩隻，卻也因此荷包大失血，花了2500元。

女網友在Dcard以「我花了2500拍兩隻蟑螂」為題發文，她說日前家裡跑進了會飛的蟑螂，因為實在太害怕，所以躲在房間兩個小時都沒有出去。原PO說當時已經凌晨1點左右，大樓的管理員也已經下班，她不知道該怎麼辦，只好找專門滅蟑的公司來協助處理。

她說滅蟑公司開價3000元，但實在太貴了，所以有點猶豫，對方於是降到2000元，因為當時已經很晚了，原PO也只好接受。對方到家裡殺掉一隻後，又發現還有另外一隻，於是要求要再加500元，最後總共花了2500元消滅兩隻蟑螂。

貼文引起眾人熱議，「我也需要！該花的還是要花，半夜遇到蟑螂跑進房間真的不敢睡」、「2500買個安心睡覺的地方，好像也不虧」、「妳可以搬到新大樓，新房子真的蟑螂很少」、「說真的，如果租屋族怕蟑螂的，可以租高一點的樓層，幾乎沒看過大蟑螂，有也是小蟑螂」、「這個我也很需要，上次上班遇到我快嚇死，差點要叫Uber請他幫我打」、「人工費+加急，我們公司也碰過有人半夜打來要我們立刻去幫忙抓老鼠的，一般會婉拒」、「想問這種24小時滅蟑的公司哪裡找啊？超怕蟑螂壁虎」。

還有不少人對原PO花2500元殺蟑覺得訝異，「也太好賺了…我來兼差算了」、「猛，我都想接這消滅魔物的委託了」、「好好笑，妳座標哪，我收妳1000就好」、「雖然會飛的生物也是挺可怕的，但是看到這個價格，勇氣好像有了」、「去女友家刷個牙，殺了三隻，現省3千」、「我可以算你一隻100」、「突然覺得我鼓起勇氣也可以殺蟑了」、「會飛的很可怕，但2500的話還是試著自己戰鬥吧」。

蟑螂

延伸閱讀

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利

他曝60元便當菜色讚「太佛心」 眾人驚呼：做身體健康的

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

相關新聞

妹子深夜找滅蟑公司殺蟑 眾人見費用驚呼：太好賺了吧

蟑螂老鼠是不少人極為厭惡的生物，只要一出現，尖叫聲立刻此起彼落。有一名女網友透露日前深夜時，她在家裡看到會飛的蟑螂，因為管理員已經下班，她只好求助滅蟑公司，最後成功解決掉兩隻，卻也因此荷包大失血，花了2500元。

如何煮出美味「網咖泡麵」？ 網見影片關鍵動作笑：那是精華

泡麵人人會煮，但要怎麼煮才會最好吃？坊間有不少說法認為網咖的泡麵特別美味，明明用的都是常見的品牌，但煮出來就是比較好吃，就有網咖老闆拍影片教大家如何煮泡麵，引起不少回響。

「1個月15K」同事兒高雄念大學嫌生活費少 網酸：又不是台北

不少人認為南部物價比北部低，相對的薪資和生活開銷就比較少。有一名網友透露朋友的兒子在高雄讀大學，每個月有15K（1萬5）的生活費，但兒子卻嫌太少，吃個幾次大餐就沒了，讓他好奇在高雄讀書一個月15K夠用嗎？

超簡單！炒飯用現煮米飯 內行揭「1秘訣」效果同隔夜飯：粒粒分明

炒飯一定要用隔夜飯？一名網友在PTT發文表示，電影《食神》說炒飯須用隔夜飯是基本常識...

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

不少人搭飛機時很喜歡欣賞窗外的景色，畢竟從機上看到的和在地面上所見到的景象有所不同。有一名網友日前搭機時，清楚地看到地面上有一處棒球場燈光十分明亮，場內正在舉辦比賽，讓他開玩笑地說自己的位置是在「平流層觀眾席」。

大學同學沙灘玩水包緊緊 她擬送這件東西給同學

陽光、沙灘、海水，是夏天最棒的去處，而去海邊當然要準備美美的沙灘比基尼，享受日光浴之餘，也可趁機展露身材。一位女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身長袖長褲包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼，於是po出她試穿要送同學的沙灘比基尼照片，想問一下其他人的意見，她會喜歡嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。