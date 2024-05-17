快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

如何煮出美味「網咖泡麵」？ 網見影片關鍵動作笑：那是精華

聯合新聞網／ 綜合報導
有網咖老闆拍影片教大家如何煮出好吃的「網咖泡麵」。示意圖／Ingimage
有網咖老闆拍影片教大家如何煮出好吃的「網咖泡麵」。示意圖／Ingimage

泡麵人人會煮，但要怎麼煮才會最好吃？坊間有不少說法認為網咖的泡麵特別美味，明明用的都是常見的品牌，但煮出來就是比較好吃，就有網咖老闆拍影片教大家如何煮泡麵，引起不少回響。

「黑色豪門企業」在Tik Tok上傳一段影片，內容是「網咖老闆教你怎麼煮泡麵」，首先煮泡麵的水不要太多，剛好蓋過麵體就好，而且泡麵袋子要用剪的，不可以用撕的，因為用撕的麵條會破裂；接著加入調味料包和油包，其中油包倒入後要在水中涮個幾下再拿起來，然後水煮滾後再放入麵條。

麵條放入滾水10秒左右就要先撈起，然後打顆蛋到鍋裡並稍微撥一下水，避免蛋黏在鍋底。煮蛋的時間控制在2分鐘，用中小火煮熟，如果還要加其他的料就可以趁這個時候加入。最後，等蛋煮好再把稍早撈起來的麵放入，就是一碗好吃的網咖泡麵。

貼文引起網友們熱議，「那個醬料包袋子一定要下去涮幾下，那是精華」、「我以為把醬料包拿進去涮只有我會，太好了我不孤單」、「這些都會做，不過在網咖吃泡麵，感覺就是不同」、「現在久久去一次網咖，也不知道玩什麼了，就是想吃碗泡麵」、「我在家也這樣煮，難怪家人說我煮的比較好吃」、「半熟的醬料包畫龍點睛，好吃的秘訣」、「原來就是差在油包的塑化劑」、「其實泡麵好吃的秘訣是地點，在網咖吃就是香」。

還有在網咖工作過的人分享心得，「料包跟粉包真的要先下去煮，這樣煮出來的湯才會香（目前在網咖上班的我路過）」、「之前做網咖，麵不用撈，蛋要另外用湯匙用來隔開，好吃是因為有加味精」、「之前在網咖工作，泡麵就是全部丟下去喇一喇，沒有那麼搞剛，客人還是吃得津津有味」。

@tod3028

黑豪茶行 網咖老闆教你煮泡麵 找記者 爆料 社會事 就找 黑色豪門企業 黑色豪門企業 黑色豪門 黑豪家族 黑豪茶行 黑豪狐 黑豪娛樂 黑色企業 黑粉 新聞 推薦 爆料 記者 shorts 熱門推薦 熱門話題 熱門 話題 社會事 社會觀察家 自媒體 短影音 找記者 爆料 社會事 就找 黑色豪門企業

♬ 原聲 - 黑色豪門企業 - 黑色豪門企業

泡麵

延伸閱讀

住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

他曝60元便當菜色讚「太佛心」 眾人驚呼：做身體健康的

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

相關新聞

如何煮出美味「網咖泡麵」？ 網見影片關鍵動作笑：那是精華

泡麵人人會煮，但要怎麼煮才會最好吃？坊間有不少說法認為網咖的泡麵特別美味，明明用的都是常見的品牌，但煮出來就是比較好吃，就有網咖老闆拍影片教大家如何煮泡麵，引起不少回響。

「1個月15K」同事兒高雄念大學嫌生活費少 網酸：又不是台北

不少人認為南部物價比北部低，相對的薪資和生活開銷就比較少。有一名網友透露朋友的兒子在高雄讀大學，每個月有15K（1萬5）的生活費，但兒子卻嫌太少，吃個幾次大餐就沒了，讓他好奇在高雄讀書一個月15K夠用嗎？

超簡單！炒飯用現煮米飯 內行揭「1秘訣」效果同隔夜飯：粒粒分明

炒飯一定要用隔夜飯？一名網友在PTT發文表示，電影《食神》說炒飯須用隔夜飯是基本常識...

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

不少人搭飛機時很喜歡欣賞窗外的景色，畢竟從機上看到的和在地面上所見到的景象有所不同。有一名網友日前搭機時，清楚地看到地面上有一處棒球場燈光十分明亮，場內正在舉辦比賽，讓他開玩笑地說自己的位置是在「平流層觀眾席」。

大學同學沙灘玩水包緊緊 她擬送這件東西給同學

陽光、沙灘、海水，是夏天最棒的去處，而去海邊當然要準備美美的沙灘比基尼，享受日光浴之餘，也可趁機展露身材。一位女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身長袖長褲包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼，於是po出她試穿要送同學的沙灘比基尼照片，想問一下其他人的意見，她會喜歡嗎？

他曝60元便當菜色讚「太佛心」 眾人驚呼：做身體健康的

高物價時代，民眾的荷包總是瘦得很快，其中「食」的部分最讓人有感。有一名網友今（16）日在雲林北港花了60元買了一個便當，不過主菜有魚又有肉，讓眾人看了驚呼老闆實在太佛心了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。