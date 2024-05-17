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「1個月15K」同事兒高雄念大學嫌生活費少 網酸：又不是台北

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

不少人認為南部物價比北部低，相對的薪資和生活開銷就比較少。有一名網友透露朋友的兒子在高雄讀大學，每個月有15K（1萬5）的生活費，但兒子卻嫌太少，吃個幾次大餐就沒了，讓他好奇在高雄讀書一個月15K夠用嗎？

原PO在PTT發文表示，同事因為兒子南漂到高雄念大學，所以每個月會給15K的生活費，但最近兒子抱怨金額太少，只要吃個幾次大餐就沒了。問孩子都吃些什麼，得到的答案是海港、丹丹、鴨肉珍等等知名店家或高檔餐廳，原PO聽了不解現在高雄的大學生，一個月15K的生活費會很緊嗎？

有人也覺得一個月15K不夠用，「15K真的太少，交女友不用錢？」、「房租就先去一半」、「20多年前，10K就很緊了」、「三餐加飲料，一天300就沒了」、「真的太少了，至少給2萬吧」。

不過多數網友則認為綽綽有餘，「怕房租吃掉就住校啊，不包房租1萬5可以過很爽了，又不是台北」、「學生15K超多了」、「嫌少的應該沒念過大學吧，不含租屋很多」、「就算含房租，1萬5也是爽死了吧，高雄租屋5千就有的吧」、「不含房租15K很夠了啊，學校餐廳便宜」、「含房租還算正常，不含的話，那也太會揮霍了」、「多到不行，我8千就活得好好的」、「給太多，想吃好料以後自己賺」。

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