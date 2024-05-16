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搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

聯合新聞網／ 綜合報導
搭機示意圖。 圖／ingimage
搭機示意圖。 圖／ingimage

不少人搭飛機時很喜歡欣賞窗外的景色，畢竟從機上看到的和在地面上所見到的景象有所不同。有一名網友日前搭機時，清楚地看到地面上有一處棒球場燈光十分明亮，場內正在舉辦比賽，讓他開玩笑地說自己的位置是在「平流層觀眾席」。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享自己拍的影片，日前他搭機時正是傍晚時刻，從座位旁的窗戶往外看，底下的雲層有點厚，但地面上卻可看到遠方有一處場地燈火通明，仔細一看可以看到有綠色草皮以及紅土，原來這是一處棒球場。不論鏡頭拉近或拉遠都非常醒目，原PO打趣地說自己是坐在「平流層觀眾席」，還搞笑地當起播報員說「現在是二局下半，樂天VS台鋼」。

影片讓不少人看了笑翻，「上帝視角」、「我在樂天售票系統找不到這一區」、「這票不便宜吧」、「別說了，啦啦隊在哪？」、「這個位置獨一無二，都羨慕了」、「空姐髮香區」、「小心全壘打啊！要帶棒球手套才上飛機」、「唯一沒機會接到球的位置」、「只能看幾秒的觀眾席」、「界外球請注意」、「這距離看得到捕手暗號嗎？」、「這個要拿10倍望遠鏡看了」、「真的是頂層的觀眾」；其中還有網友猜測影片所拍到的位置，「未看先猜青埔，然後旁邊有橘色的燈大樓是青埔A19」。

原PO日前搭機時，從飛機上往外看，可清楚地看到地面上的棒球場。 圖擷自路上觀察學院
原PO日前搭機時，從飛機上往外看，可清楚地看到地面上的棒球場。 圖擷自路上觀察學院

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