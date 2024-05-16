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大學同學沙灘玩水包緊緊 她擬送這件東西給同學

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼。示意圖／ingimage
女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼。示意圖／ingimage

陽光、沙灘、海水，是夏天最棒的去處，而去海邊當然要準備美美的沙灘比基尼，享受日光浴之餘，也可趁機展露身材。一位女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身長袖長褲包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼，於是po出她試穿要送同學的沙灘比基尼照片，想問一下其他人的意見，她會喜歡嗎？

原PO在Dcard發文，大學朋友已經開始規劃外島之旅，準備穿沙灘比基尼好好享受陽光與藍天碧海，但是每次去海邊玩，有位同學總是不下水，長袖長褲包緊緊在旁邊幫大家守著背包，大家卻感覺到，她其實很想跟大家一樣穿上沙灘比基尼一起玩。

這次，原PO和同學打算要送她一套適合的泳衣，來增加她的信心，也順便讓她了解「體態胖瘦百百種，漂亮是沒有標準值的，只要舒服快樂，自信就是漂亮的」。幾款泳衣經過篩選，原PO自覺是小胸代表，選了一件適合不同身型女孩們的沙灘比基尼，試穿後請教其他人「不知道有沒有身形比較豐腴的女孩有試穿過？覺得適合嗎？」

看過原PO試穿泳衣的照片，喜歡的網友大聲讚說，「我也喜歡這件，要找時間去試穿，我也是小胸代表就是了」、「這套的版型不挑身形，穿起來也蠻舒適的」、「天啊！有這樣的朋友真好，我也是花了很多時間才跨出去」、「這件我已經收編！包覆感很好」。

但也有不喜歡這件泳衣的人表示，「只有我看不懂設計嗎，那個位置看縮圖照片就很像激突，這兩年的設計都有點怪」、「我也以為是激突」、「幫朋友挑泳衣，但妳身形完全跟朋友不符合，試穿的意義在哪？」、「這品牌的泳衣雖然很集中，但金鏈子我穿起來真的超俗，偏偏很多都有」。

比基尼 玩水

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