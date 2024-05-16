快訊

走到哪刷到哪！台灣ATM密度、「嗶」支付筆數冠全球

史上頭一遭！美股3大指數前市收盤同步上攻 道瓊站上4萬點大關

槍擊斯洛伐克總理凶嫌遭控謀殺未遂 內政部長：孤狼犯案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超簡單！炒飯用現煮米飯 內行揭「1秘訣」效果同隔夜飯：粒粒分明

聯合新聞網／ 綜合報導
炒飯示意圖。圖／Ingimage
炒飯示意圖。圖／Ingimage

炒飯一定要用隔夜飯？一名網友在PTT發文表示，電影《食神》說炒飯須用隔夜飯是基本常識，否則會因水份太多、飯粒太軟而影響口感，但有時突然想吃炒飯，「用現成的米飯真的不行嗎？」引起熱烈討論。

貼文一出，網友們紛紛留言評論道，「重點是火候跟鍋」、「炒飯就是要乾一點，濕炒飯=廚餘」、「我喜歡吃當天煮的飯炒的欸」、「火大點，剛煮完飯也可以」、「冷飯就可以了，不一定要隔夜」、「用隔夜的我常常炒太乾」、「可是賣炒飯的都從飯鍋直接拿出來炒」。

對此，有網友認為若要用現煮米飯，「米」是關鍵，「台梗9號、陳米比較不容易煮爛」、「一般米我會隔夜，香米這種可以直接炒」、「也可以用泰國米，很容易粒粒分明」；也有人指出，可以從煮米的方式下手，「你煮飯的時候水用少一點就好了，一樣的效果」、「重點在水分，當日的一樣可以炒，只不過煮飯的時候水放少一點即可」。

「用現成的米飯當然可以」，一名內行網友特地回文表示，現成米飯剛煮好、水分多，最簡單的解決方式，就是在煮飯時「少放10%的水」。炒飯時可把火開大點，一般瓦斯爐就開全火，若家中是電爐或IH爐則開最大功率+拌油，或用較不黏的泰國米、長梗米，炒起來自然就是偏鬆、粒粒分明。

PTT

相關新聞

超簡單！炒飯用現煮米飯 內行揭「1秘訣」效果同隔夜飯：粒粒分明

炒飯一定要用隔夜飯？一名網友在PTT發文表示，電影《食神》說炒飯須用隔夜飯是基本常識...

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

不少人搭飛機時很喜歡欣賞窗外的景色，畢竟從機上看到的和在地面上所見到的景象有所不同。有一名網友日前搭機時，清楚地看到地面上有一處棒球場燈光十分明亮，場內正在舉辦比賽，讓他開玩笑地說自己的位置是在「平流層觀眾席」。

大學同學沙灘玩水包緊緊 她擬送這件東西給同學

陽光、沙灘、海水，是夏天最棒的去處，而去海邊當然要準備美美的沙灘比基尼，享受日光浴之餘，也可趁機展露身材。一位女網友說，她的大學同學每次去海邊玩都不下水，還全身長袖長褲包緊緊在旁邊幫同學們看顧背包，原PO於是想送這位同學一件沙灘比基尼，於是po出她試穿要送同學的沙灘比基尼照片，想問一下其他人的意見，她會喜歡嗎？

他曝60元便當菜色讚「太佛心」 眾人驚呼：做身體健康的

高物價時代，民眾的荷包總是瘦得很快，其中「食」的部分最讓人有感。有一名網友今（16）日在雲林北港花了60元買了一個便當，不過主菜有魚又有肉，讓眾人看了驚呼老闆實在太佛心了。

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

歷經過3年的新冠肺炎肆虐，如今疫情已趨緩，民眾也恢復穩定正常的生活，甚至逐漸淡忘這令人聞風喪膽的病毒。有一名網友昨（15）日在PTT發文，回憶起2021年5月15日這天，病例數一天暴增180人，全台灣升高警戒，讓他記憶猶新。

Uber Eats喊併台灣熊貓！他急籲「退坑」走為上策 外送員苦笑：至少這件事能統一

Uber Eats有意併購foodpanda台灣業務的風聲頻傳，沒想到Uber Eats突然在昨日拋下震撼彈，宣布豪擲9億5千萬美元（約新台幣308億元）併下foodpanda台灣外送事業。對此，兩家外送平台的外送員紛紛發文議論…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。