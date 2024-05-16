超簡單！炒飯用現煮米飯 內行揭「1秘訣」效果同隔夜飯：粒粒分明

炒飯一定要用隔夜飯？一名網友在PTT發文表示，電影《食神》說炒飯須用隔夜飯是基本常識，否則會因水份太多、飯粒太軟而影響口感，但有時突然想吃炒飯，「用現成的米飯真的不行嗎？」引起熱烈討論。

貼文一出，網友們紛紛留言評論道，「重點是火候跟鍋」、「炒飯就是要乾一點，濕炒飯=廚餘」、「我喜歡吃當天煮的飯炒的欸」、「火大點，剛煮完飯也可以」、「冷飯就可以了，不一定要隔夜」、「用隔夜的我常常炒太乾」、「可是賣炒飯的都從飯鍋直接拿出來炒」。

對此，有網友認為若要用現煮米飯，「米」是關鍵，「台梗9號、陳米比較不容易煮爛」、「一般米我會隔夜，香米這種可以直接炒」、「也可以用泰國米，很容易粒粒分明」；也有人指出，可以從煮米的方式下手，「你煮飯的時候水用少一點就好了，一樣的效果」、「重點在水分，當日的一樣可以炒，只不過煮飯的時候水放少一點即可」。

「用現成的米飯當然可以」，一名內行網友特地回文表示，現成米飯剛煮好、水分多，最簡單的解決方式，就是在煮飯時「少放10%的水」。炒飯時可把火開大點，一般瓦斯爐就開全火，若家中是電爐或IH爐則開最大功率+拌油，或用較不黏的泰國米、長梗米，炒起來自然就是偏鬆、粒粒分明。