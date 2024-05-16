他曝60元便當菜色讚「太佛心」 眾人驚呼：做身體健康的

高物價時代，民眾的荷包總是瘦得很快，其中「食」的部分最讓人有感。有一名網友今（16）日在雲林北港花了60元買了一個便當，不過主菜有魚又有肉，讓眾人看了驚呼老闆實在太佛心了。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，便當裡除了白飯還有小黃瓜、高麗菜等幾樣菜色，主食則是一支大雞腿以及一條完整的魚，而且還有附湯、菜脯，這麼豐盛的便當竟然只賣60元，讓眾人不敢置信。原PO說賣便當的是一位雲林北港的阿婆，主要用意是讓做工的工人能吃得飽，自己不求賺錢，薄利多銷，吃飽比較重要，讓他大讚阿婆很佛心。

貼文一出，眾人看了也相當驚訝，「絕對不可能在雙北」、「新竹市更不可能」、「除非要虧錢賣，不然一定在南部」、「善心之舉，溫暖人心」、「做身體健康的」、「這樣60是賠錢賣了吧？」、「賠本的愛心餐」、「希望阿婆能幫助到真正需要幫助的人」、「阿婆要賣房子做善心了」、「這…超佛」、「我想到的是，高雄之前有一個10元便當阿嬤」、「我做餐飲，這個價位不合邏輯」。

還有網友對於那條魚很有意見，「阿娘喂～現在肉魚貴到爆，就算批發一條也要2×以上，這樣60超級佛」、「加那隻魚在別間便當店少說也要120」、「只要有魚，都不太可能便宜到哪，真的是佛心」、「這根本沒利了啊，一尾肉鯽仔就可能60了！這幾年肉鯽仔真的是貴」、「那隻魚在批發市場就要25~30元，如果是我買的便當會付一百元，讓阿婆能夠維持」。