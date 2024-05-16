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3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為當時三級警戒後的微解封首日，信義商圈逛街購物人潮稀疏，街道冷清。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
圖為當時三級警戒後的微解封首日，信義商圈逛街購物人潮稀疏，街道冷清。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

歷經過3年的新冠肺炎肆虐，如今疫情已趨緩，民眾也恢復穩定正常的生活，甚至逐漸淡忘這令人聞風喪膽的病毒。有一名網友昨（15）日在PTT發文，回憶起2021年5月15日這天，病例數一天暴增180人，全台灣升高警戒，讓他記憶猶新。

原PO昨天在PTT以「三年前的今天看到病例+180有多震撼」為題發文，他說那時候衛福部每天下午都會召開記者會，揭露病例數，而三年前的5月15日單日就暴增180例，讓許多人非常震撼。原PO說住家附近的全聯超市開始出現排隊人潮，菜市場的菜也被爆搶一空，讓他想起來還是不免驚呼「到底有多震撼，大家還記得嗎？」

貼文也勾起眾人的回憶，「現在根本不痛不癢，那時就恐慌仔在亂」、「2021年是全台灣人都是恐慌仔好嗎？」、「疫情對於我唯一好處就是上下班不塞車」、「從口罩、疫苗到醫院核酸、快篩到雞蛋，都要排隊的日子，呵呵」、「懷念WFH（Work From Home，在家上班）啊」、「路上人潮真的少，捷運搭車不煩惱」、「那時候禮拜五下班，板橋車站幾乎沒人，跟末日電影一樣」、「只記得很快就全部改線上授課，很累」。

據「維基百科」指出，2019年末中國大陸武漢市傳出新冠肺炎，自此開始全球蔓延。台灣在2021年5月11日從第一級提升至第二級，5月15日暴增180例本土個案，指揮中心宣布台北市、新北市提升疫情警戒至第三級，5月19日則宣布全國提升疫情警戒至第三級。

三級警戒 口罩 新冠肺炎 疫情

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