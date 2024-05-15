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Uber Eats喊併台灣熊貓！他急籲「退坑」走為上策 外送員苦笑：至少這件事能統一

聯合新聞網／ 綜合報導
沒想到Uber Eats突然在昨日拋下震撼彈，宣布豪擲9億5千萬美元（約新台幣308億元）併下foodpanda台灣外送事業。對此，兩家外送平台的外送員紛紛發文議論。聯合報記者余承翰／攝影
沒想到Uber Eats突然在昨日拋下震撼彈，宣布豪擲9億5千萬美元（約新台幣308億元）併下foodpanda台灣外送事業。對此，兩家外送平台的外送員紛紛發文議論。聯合報記者余承翰／攝影

Uber Eats有意併購foodpanda台灣業務的風聲頻傳，沒想到Uber Eats突然在昨（14）日拋下震撼彈，宣布豪擲9億5千萬美元（約新台幣308億元）併下foodpanda台灣外送事業。對此，兩家外送平台的外送員紛紛發文議論，有人提到外送大環境恐每況愈下，「苦的只有外送員」；不過也有人指出，兩家合併的「優勢」，是未來送餐不會再被客人要求送上樓。

一位網友在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文推測，Uber Eats和foodpanda合併後，外送的價格一定會比現在還糟，規定也有可能增加，對於前景不看好的原PO忍不住表示：「還是三十六計，走為上策，直接找正職工作，早點退坑比較實在」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，有人選擇在合併之前先靜觀其變，「放心，明年的事，我繼續跑」、「有差的是把外送當正職，當兼差真的沒差，我繼續跑，各位好好找工作吧」、「合併了再說，還有半年時間，與其在這唉，不如看是要去找工作或趁現在還沒合併前多跑幾單，到時合併在看改怎樣再作打算」。

大部分網友則怨嘆，兩家合併下「苦的只有外送員」，「最慘的還是兩邊的外送員，真的是唇寒齒亡」、「合併差不多就是要退坑了。他們只會把爛的規定留下來」、「只剩一家獨大了，沒必要還保留那麼多自主性給外送員」、「這表示581（Uber Eats）明明很有錢，卻是寧可把錢拿來買熊貓，也不願意對外送員、店家、客人好一點」、「雖然我已經3、4年沒跑了，但還是要跟各位說塊陶（快逃）啊」。

由於Uber Eats在去年9月即宣布不再提供送上樓服務，但foodpanda服務條款是應該送至客戶指定地點，「包含抵達樓層」，儘管尚未公布規定是否會修改，卻也有外送員信心喊話，若兩家外送平台合併，「不用強制送上樓這件事就終於可以統一了」。對此，網友則紛紛直呼，「外送員和五樓仔的戰爭即將結束，以後五樓仔沒東西吃了」、「以後要下樓取餐囉」、「所以只訂熊貓的五樓頂加仔要餓死了？」、「統一不上樓是最好的，要上樓，樓層加錢，這樣兩方都有選擇權，爭端會少一半」。

Ubereats foodpanda 外送員

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