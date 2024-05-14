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勝過漂白水！衣服變黃用1物「跟全新的一樣」 鍋碗瓢盆也有效

聯合新聞網／ 綜合報導
洗衣示意圖。 圖／ingimage
洗衣示意圖。 圖／ingimage

衣服穿久了難免會出現褪色泛黃，多數人都會用漂白水來解決，不過日前有網友把家裡多件白色衣服拿出來，在熱水裡放入一種東西，然後將衣服泡上一夜，隔天再用洗衣機清洗，結果衣服白得跟新買的一樣，讓他非常驚訝。

這名網友在臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」表示，之前看到有人問衣服泛黃怎麼不用漂白水，於是他趁周末時，把多件白衣服翻出來整理。原PO先在熱水加入「過碳酸鈉」，然後將衣服泡過夜，隔天再丟入洗衣機用清水洗過，沒想到洗完後衣服白淨到如同全新的一樣。

原PO說腋下的汗漬、領口髒汙、白衣泛黃，用這種方法就可以一次搞定，超級簡單效果又好，「拿來泡衣服的洗臉盆（琺瑯材質），也乾淨到白帥帥說」，讓他大讚以後可以不用聞漂白水那個噁爛味道了。

不少婆婆媽媽看了也相當認同，「我也很愛用這包，小孩的襪子、白上衣泡一晚隔天在洗，真的很乾淨（我還真的沒買過漂白水）」、「白衣偶爾上頭的圖案也不怕渡到其他衣服身上，漂白水真心超難用」、「居家清潔三寶：檸檬酸、小蘇打粉、過碳酸鈉，去化工原料行買，俗擱大碗」、「過碳酸鈉真的是非常好的東西，尤其在家事清潔面，給了好幾件沾油漬衣服漂漂拳」、「過碳酸鈉也可以用來浸泡清洗洗衣機內槽、抽油煙機、還可以漂白髒的拖把（過碳酸鈉+一點洗碗精+熱水）浸泡一晚，隔天白白亮亮的」、「過碳酸鈉真的好用，衣服、鍋碗瓢盆都可以用得乾乾淨淨」、「鄰居太太說她拿去泡食器，咖啡垢跟茶垢會整個浮起來，很療癒」。

雖然看似萬能，但也有過來人提醒不能太常用，「同一件這招不能常用，衣服會變薄喔。太薄你會露點」、「同一件衣服不要太常使用，布料會變脆弱容易破，偶爾使用沒關係」。

洗衣機

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