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台灣foodpanda價值308億讓他嚇壞 內行揪1點直呼：難怪要收購

聯合新聞網／ 綜合報導
Uber將以9.5億美元（約新台幣308億元）併購foodpanda台灣外送事業。本報資料照片
Uber將以9.5億美元（約新台幣308億元）併購foodpanda台灣外送事業。本報資料照片

外送平台Uber Eats今（14）日宣布以9.5億美金（約等於新台幣308億）收購台灣的foodpanda，預計在明年上半年完成，這項交易案也由公平會審核，引發外界討論。有網友對此感到驚訝，「台灣的熊貓公司有價值308億台幣？會不會有點太高啊？」多數網友則分析認為「Uber Eats是為了要獨佔市場」。

一名網友在PTT表示，他聽到Uber Eats併購foodpanda，認為Uber Eats母公司比熊貓大，大公司併吞小公司很正常，但驚訝收購金額竟達到9.5億美元，疑惑「我不太明白，台灣熊貓外送有價值300多億台幣？這併購數字是不是有點太高啊？有沒有這方面的八卦？」

文章曝光後，少數人認為Uber Eats買太貴，「真的高的離譜」、「有盤子趕快賣，合理」、「這一定虧爆，現在根本建立在壓榨外送員」、「一定會有另一家冒出來搶食」。

不過更多網友熱烈分析獨佔市場的狀況，「哪裡太高了？台灣人這麼盤，平台都抽爆了」、「合併完基本上就可以獨佔市場了」、「吃下來的話，外送版圖全送你，重點不在當下價值，在於壟斷市場好嗎？」、「獨佔後要賺回來不難吧，多抽少付沒對手」、「現在的Uber Eats折扣就很少了，外送員也一堆問題，獨霸市場就慘了」、「熊貓之前放的福利是為了衝業績，可以賣比較好的價格吧，這是買賣企業的慣例操作，其實有很多家庭都離不開外送，像是家裡有長照、育嬰的，可以省下很多勞力，以後就是商家要不要合作，不爽不要用，現在看起來合併價格很高，吃下來壟斷市場，幾年就回本了好嗎？」、「300億來壟斷市場，以後想怎麼漲價就怎麼漲價，很划算」、「這就是未來願景的估價啊，企業併購是看長期利益的，所以抓個5-10年吧，300億除以5，一年花60億，這樣就合理多了，而且其他小型競爭者也不成氣候，所以獨佔市場很有價值」。

Uber foodpanda 外送員

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