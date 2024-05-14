他嘆「新竹空虛到只有科技業」 老司機意有所指：還有經國路

一提到新竹，多數人聯想到的就是科學園區、科技新貴，有一名網友就發文抱怨新竹除了科技業以外，其他的產業都沒有發展起來，與充滿娛樂生活的台北比起來，實在差很多，讓他大嘆「沒人發現新竹空虛到只有科技業而已嗎？」

原PO在PTT發文表示，「食衣住行育樂」這些生活所需，在新竹沒有一個發展起來，除了科技業以外，其他產業都在原地踏步。看不到藝術文化、金融產業進駐，一群人只能不停加班，連認識女生的機會都沒有，而且每天只有工作和塞車通勤，回到家後一天就沒了，讓他無奈地大嘆「和台北充滿娛樂的生活相比，根本就整個廢到笑啊」。

原PO大酸新竹除了科學園區以外，什麼都沒有，「要是以後科技業沒落了，這個地方要如何生存發展啊？真是豈有此理」。

貼文一出，不少人歪樓地說，「還有工程師綠能事業啊，徵信社之類的」、「生育率最高的耶」、「不是還有DNA鑑定中心嗎？」、「養生館最密集的縣市，讚讚讚」、「還有經國路」、「經國路有一排性產業，比科技業值錢吧」、「經國路要是癱瘓，竹科產值少1%」、「美容業也很發達啊」、「新竹只需要便利商店+小吃部，還有徵信社」。

也有網友認同原PO的看法，「新竹真的超無聊，建設超破，街道也是」、「新竹一直都是這樣，以前工作周末就是回台北」、「新竹永遠都只有塞車，平日塞、假日塞」、「服務業在新竹根本無法活，直接引進外勞吧」、「文化沙漠」。

還有人因為新竹房價看漲，看好房地產商機，「你是不是看新竹房地產業沒有？」、「把房地產業放在哪裡」、「他們看到房價有漲就會滿足了」、「房地產不是很強嗎？」、「我親戚竹北賣三棟賺了三千萬，空虛嗎？」、「確實，生活品質完全跟不上房價」。

雖然有許多人看衰，但有不少在地人幫新竹說話，「又要藝術又要金融，新竹是要變首都嗎？」、「金融業除了台北，其他地方都嘛不怎麼樣」、「放心，科技業沒落全台灣完蛋，不會只有新竹的事」、「還好吧，文化是逐步在進步的，不覺得聚落已經在形成了嗎？新竹市周邊發展頗強」、「不重要吧，下班回家也8點了，根本不需要娛樂」、「台北生活娛樂，但是沒未來啊，房價高到根本是給鬼買的」、「新竹其實有的東西比各位想像中多太多，只是確實多數住這裡的人不在乎，可悲！那些說新竹沒藝術文化的就是平常根本沒在關心和參與藝術文化的那些人」。