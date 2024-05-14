她1個月沒DIY想色色！上網竟出現1畫面崩潰：沒法吃素3個月

學生時期會廣泛學習各類型知識，然而出社會以後是否能學以致用，卻又是另一回事。一名網友在PTT以「還記得課本上什麼沒用的知識？」為題，表示自己始終忘不了八國聯軍「餓的話每日熬一鷹」的背書口訣，至今都不曉得背誦用途是什麼，好奇問道「有什麼學校教的無用知識到現在還記得？」

2024-05-14 14:59