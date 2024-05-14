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台人也不知！僑生不解為何只有「燒仙草」會附花生 2因素掀網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
燒仙草示意圖。圖為尚寶養生茶之家的燒仙草。聯合報系資料照
燒仙草示意圖。圖為尚寶養生茶之家的燒仙草。聯合報系資料照

每個國家都有其獨特的生活習慣，時間久了，也許連本地人都已淡忘其中緣由。一位來台讀書的僑生在Dcard上發文詢問，因為之前冬天時太冷，她便買了燒仙草品嚐，發現店家附了一小包花生，以為是店家招待，便將它當作零食，單獨吃掉了。

後來原PO發現，不管在哪家店購買燒仙草，總會附上一包花生，但若買冷的仙草就沒提供。原PO好奇，台灣人一般都如何食用這包花生呢？另外，為何只有燒仙草會提供花生呢？

許多台灣網友表示，自己也不清楚放花生的理由是什麼，「就像有些粥會送油條一樣吧，應該是習慣的搭配。不知道理由，反正送了就加」、「我也好奇為什麼是配花生」、「看到外國人對我們習以為常的事感到不解，還蠻有趣的。真的從來沒想過為什麼會附花生」、「我台灣人，小時候第一次吃也很驚訝，但好像就是這樣」、「冰仙草如果配花生，通常是軟花生。就是那種罐頭的牛奶花生，一般超市都有賣。至於為什麼這樣搭…不知道欸，就習慣吧」。

有網友指出與食物的口感有關，「因為台灣人喜歡吃有口感的東西！不論Q的、脆的、硬的、糊的，喝個飲料也要加珍珠、芋圓、粉粿」、「台灣以前的燒仙草是呈黏稠的湯汁形，隨著溫度的下降慢慢變成果凍，再加上傳統的配料。但花生呈現了一些軟硬交雜的口感，很多人喜歡。隨著物價變高，其他輔料都要另外加錢，但花生就被保留下來了」。

還有網友認為，這與中醫漢方有關，且很多料理所附的配料都有其道理，「燒仙草加花生就是一種古早味的搭配，仙草以中醫漢方的屬性來說是寒涼之物，搭配花生這種暖燥的堅果才可以顧胃」、「仙草在中藥上是寒涼食物，所以配上燥熱的花生。像是絲瓜蛤蜊偏寒涼，就會加薑絲；冬瓜湯也會加薑絲」。

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