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曾有望成第七都…為何彰化人口不斷流失？網嘆：有錢人撐不起來

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友感嘆，依彰化的人口總數，明明有望成為第七個直轄市，但近年人口卻不斷流失。圖為彰化縣地標八卦山大佛。圖／彰化縣政府提供
一位網友感嘆，依彰化的人口總數，明明有望成為第七個直轄市，但近年人口卻不斷流失。圖為彰化縣地標八卦山大佛。圖／彰化縣政府提供

據內政部統計，至113年4月底為止，彰化縣的人口總數約為123萬人，是六都之外全台人口最多的縣市。不過近日一位網友在PTT發文感嘆，當初桃園升格為直轄市後，彰化也有望變成第七都，不料縣內人口不斷流失，和桃園人口總數已有100萬的差距。原PO不解，彰化究竟出了什麼事？

有熟悉彰化的網友反駁，彰化有錢人其實很多，「彰化隱形富豪很多」、「對彰化的印象就是很多富二代開超跑」、「彰化真的有錢人很低調好嗎？田僑仔不是叫假的」、「走在路上隨便都是一個傳產二代」。

但有人指出，彰化的問題在於企業多為中小型傳產，並且勞工普遍低薪，「產業結構的低薪問題吧，人跑光是必然的」、「企業大都中小企業」、「低薪、沒工作機會，年輕人都跑了」、「薪水其實很低，普通人3萬上下而已，有錢的是傳產老闆」、「彰化中小企業外籍移工可能還比較多，年輕人不待」。

還有網友列出其他人口外移的原因，「房價很高」、「一個都市要發展，不是靠幾個有錢人就好。彰化或許幾百、幾千個有錢人就有幾千億資產，但問題是，那幾千人就一張嘴巴一個身體，要靠這幾些人撐百貨公司或者高級餐廳根本沒辦法」、「有錢的是都回來養老，能花多少錢」、「慣老闆最多的地方」。

不過也有網友表示彰化仍有其優點，「彰化光憑控肉飯就該升格了，超好吃」、「是個適合養老的地方」、「同意彰化靠食物升格，彰化的驕傲」、「彰化地理位置這麼優，變這樣真可惜」。

低薪 傳統產業 富二代 年輕人 彰化

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