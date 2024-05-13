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小吃店屋簷種滿一堆草！他抬頭驚呼「有錢人」 內行傻眼：根本炫富

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友行經台中一肉粥店家，發現其遮雨棚，以及2樓陽台種植了滿滿的鹿角蕨，引發熱議。圖片來源／Apple地圖
一名男網友行經台中一肉粥店家，發現其遮雨棚，以及2樓陽台種植了滿滿的鹿角蕨，引發熱議。圖片來源／Apple地圖

一名男網友近日行經台中一棟民宅，發現1樓賣肉粥店家的遮雨棚，以及2樓陽台種植了滿滿的鹿角蕨，由於一株鹿角蕨價格不斐，從新台幣百元起跳，到最貴甚至上看千萬元，讓他驚呼「是有錢人」，貼文一出隨即引發網友熱議，驚訝直呼「原來我眼瞎，這在我眼裡就是一堆草」。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，其中可以看見，從1樓肉粥店家的遮雨棚，到2樓民宅的陽台，皆種植了滿滿的鹿角蕨，且數量多到讓他看傻眼，直呼這戶人家根本是有錢人。

貼文發布後，有專業網友表示，鹿角蕨價格落差很大，最便宜的百元台幣，但稀有品種在市場拍賣價格超過百萬台幣，但店家所種的是屬於哪一種類不得而知，引發其他網友震驚，「原來我眼瞎，這在我眼裡就是一堆草」、「鄰居很迷，我也是到花市才知道價錢」、「的確是有錢人才買得起的」、「根本炫富」、「鹿角自由」。

依據「農業知識入口網」介紹，鹿角蕨的原生種有18種，多分布在南北回歸線之間的熱帶或亞熱帶地區雨林，喜溫暖、陰濕，適應力強，易居家栽種或種植在庭園及室內，價格則隨品種稀有度而有所不同。此外，行政院農委會種苗改良繁殖場也曾表示，台灣雖不是鹿角蕨的原生地，不過氣候環境適合鹿角蕨生長，多為珍奇趣味栽培，因此成為具潛力的室內外綠美化植物。

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