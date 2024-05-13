拚翻桌！母親節餐廳大爆滿 爭鮮店員1句話「6組客人秒結帳」
昨（12）日是母親節，不少民眾都帶著媽媽一起到餐廳吃大餐慶祝。一名網友在PTT透露，他和媽媽於昨天晚上到爭鮮用餐時，店家門外大排長龍，突然有店員大喊，「在18點35分結帳，可以獲得爭鮮煎餅」，立刻有6組客人馬上舉手，讓他忍不住大讚，「爭鮮趕人的方法很有趣誒」。
原PO表示，昨天晚上本來想帶媽媽去吃牛排，但發現候位的客人太多，便決定改到爭鮮吃壽司。他指出，當天爭鮮店外也大排長龍，而自己用餐到一半時，突然聽見店員大喊，「因為外面等候客人眾多，若在18點35分結帳，可以獲得爭鮮煎餅」，其他店員則跟著附和。
原PO透露，當時時間約18點31分，店員話一出，立刻有5至6組的客人舉手準備結帳，看到這逗趣的一幕，讓他忍不住大讚，「爭鮮趕人的方法很有趣誒」。
貼文底下，許多網友也紛紛表示，「這樣不算趕人，算送客」、「其實蠻聰明的」、「這種我覺得可以」、「（業者）有點聰明，智商上線」，還有網友透露，之前自己在爭鮮旗下品牌「定食8」用餐時，也曾遇過類似的情形。
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