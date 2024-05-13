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他讚小紅書「比抖音猛」！一票鄉民誇好用：還能避開垃圾文

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現自己使用小紅書的時間逐漸超越PTT，大讚小紅書比抖音好用。 路透
網友發現自己使用小紅書的時間逐漸超越PTT，大讚小紅書比抖音好用。 路透

不少人空閒時喜歡瀏覽各種社群軟體作為消遣。日前一名PTT網友分享，他發現自己每天瀏覽小紅書的時間漸漸超越PTT，直呼「真的好用，比抖音還猛」，因此大推其他人去下載使用看看。貼文引發網友熱議，誇讚「旅遊留學神器，沒有之一」。

一名網友在PTT發文表示，他自己瀏覽小紅書的時間逐漸超越PTT，直讚「說真的，小紅書真的好用」，他甚至覺得比抖音還猛，不僅圖文並茂加影音，還可以即時跟網友互動討論，推薦沒用過的人去下載使用看看。

話題一出，不少網友給予認同，「小紅書興趣導向很強，超垃圾的內容有養好演算法就少，Threads、抖音垃圾內容太多。雖然稱不上多好，但至少算有趣的消遣」、「旅遊留學神器，沒有之一」、「買包和旅遊都不錯用，中國人海戰術資訊還是滿多的」、「都用來看美妝資訊，真的好用」、「大陸APP真的強：微博、小紅書、B站、抖音、 TikTok，我常在用，很有趣又實用，幾乎沒在看YT、IG了」。

據了解，2022年2月小紅書一度登上台灣地區iOS應用商店免費APP下載排行榜的冠軍；2022年3月及4月，小紅書在台灣Google Play商店的免費社交軟體分類排行中，多次奪得榜首，擊敗Facebook、Instagram等軟體。而網站分析工具Similar Web曾針對小紅書進行統計，顯示2023年6月至7月台灣人造訪小紅書的流量僅次於中國大陸。

PTT 小紅書 抖音

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