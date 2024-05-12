好市多起薪42k、穩定加薪！本土超市員工好羨慕 網曝真相：沒那麼容易

好市多提供員工高薪及穩定的加薪制度，但近日一名網友抱怨，台灣本土超市和大賣場員工明明也做相同工作，相較之下薪水卻很少，好奇「為何好市多員工薪水那麼高？」對此不少人回應，好市多是美商，福利自然較好，想成為好市多正職員工也沒有想像中容易。

原PO在PTT發文指出，全聯正職員工起薪28.5k，家樂福起薪則是32k，反觀好市多員工起薪42k，還會定時調薪，做幾年平均大約都有5、6萬，讓他感到十分羨慕，也很疑惑「為何做差不多的事情，好市多的員工可以領那麼高的薪水？是不是給太多了？」

文章引起討論，不少網友表示，「人家是美商」、「這就是台企和外商的差別吧」、「很典型的台企和外商的差別」、「因為東西賣很貴啊」、「裡面累爆欸，人一堆」、「比大部分全聯累很多，貨多又重，人超多」、「好市多很挑人的吧」。

也有人認為，並非好市多薪水高，而是其他同業薪水太低，「這種薪水不是才應該嗎」、「好市多坦白說才算是正常的薪水」、「服務業好市多給薪算合理，是其他太摳」、「台灣賣場都是笑死人的薪水」、「全聯薪水也太低」、「我看全聯店員都要搬重物，上上下下的補貨，這樣不到3萬也太爛」、「全聯也賺翻的，給那薪水只能說苛刻」。

有網友透露，想在好市多成為正職、領高薪並沒有想像中容易，好市多所有員工都是從臨時工開始做起，三個月後公告有「兼職缺」的話，臨時工才能去競爭，順利留下來後想轉正職，也要等有人離職才會開缺，「如果每個階段都很順利，從臨時工到正職，要領到年終要待七年」。

也有人補充，好市多員工福利包括穩定的加薪機制，主任級以上是月薪制度外，大部分服務員和組長都是時薪制度，當員工工作時間累積到1040小時後，薪資就會自動調升4.5％至5％，讓員工每年都有一到兩次的加薪機會，最高時薪可達369元。