全家1創意公式提醒「取貨要帶證件」 破萬人狂讚：幸好當年有聽課

台灣人熱愛諧音哏，更在社交平台上掀起一股潮流。近日，全家便利商店在Threads用「數學公式」提醒民眾取貨記得攜帶證件，貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚，更有網友大讚「整個行銷，我只服全家」。

超商取貨十分方便，是不少人網購、寄送包裹的好選擇，而民眾若要領取已付款訂單，通常需要出示證件。近日，全家就特別用數學公式發文提醒，「│要│C帶證件貨」，並直言「懂的就懂」。貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚，2500多次轉發，不少網友也紛紛跳出來解答，這一數學公式的意思為「絕對要攜帶證件取貨」。

還有許多人大讚全家的創意，「整個行銷，我只服全家」、「2003年的學生：學這些絕對值、機率到底有什麼用，以後又不會用到；2024年的學生：早知道當初好好學，現在連哏都看不懂…」、「幸好數學課有聽，這年頭看不懂數學，還沒辦法看懂哏圖」、「諧音哏已經無法滿足台灣人了嗎？數學也淪陷了」。