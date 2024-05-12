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全家1創意公式提醒「取貨要帶證件」 破萬人狂讚：幸好當年有聽課

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店用「數學公式」提醒民眾取貨記得攜帶證件，貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚。圖／聯合報系資料照片
全家便利商店用「數學公式」提醒民眾取貨記得攜帶證件，貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚。圖／聯合報系資料照片

台灣人熱愛諧音哏，更在社交平台上掀起一股潮流。近日，全家便利商店Threads用「數學公式」提醒民眾取貨記得攜帶證件，貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚，更有網友大讚「整個行銷，我只服全家」。

超商取貨十分方便，是不少人網購、寄送包裹的好選擇，而民眾若要領取已付款訂單，通常需要出示證件。近日，全家就特別用數學公式發文提醒，「│要│C帶證件貨」，並直言「懂的就懂」。貼文一曝光，吸引超過3.1萬人按讚，2500多次轉發，不少網友也紛紛跳出來解答，這一數學公式的意思為「絕對要攜帶證件取貨」

還有許多人大讚全家的創意，「整個行銷，我只服全家」、「2003年的學生：學這些絕對值、機率到底有什麼用，以後又不會用到；2024年的學生：早知道當初好好學，現在連哏都看不懂…」、「幸好數學課有聽，這年頭看不懂數學，還沒辦法看懂哏圖」、「諧音哏已經無法滿足台灣人了嗎？數學也淪陷了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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Threads 便利商店 取貨 哏圖

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