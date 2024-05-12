當好友伴娘竟遭新娘罵「不主動幫新郎擦汗」 她一句話反嗆網讚爆

結婚是人生大事，不少親朋好友都會送上祝福。不過，有女網友在Dcard透露，自己先前擔任好姐妹的伴娘，盡心盡力地幫助對方處理小遊戲的物品，沒想到好友竟因她未主動擦新郎的汗而生氣，讓原PO超級傻眼。

原PO表示，自己人生第一次當伴娘是為了姐妹的婚禮，甚至一手包辦闖關遊戲的各種東西。她透露，當天所有人在玩完遊戲後，滿頭大汗的在休息、補妝時，好友突然氣得質問，「看到我先生流汗，妳是不會主動幫忙擦喔？請妳來幹嘛的？」讓原PO頓時傻眼，忍不住回嗆，「好喔，妳下次結婚，我再注意」。

貼文一出，許多網友批評該名新娘的行為，「什麼鬼，誰會幫新郎擦汗？到時候被說踰矩怎麼辦，話都她在說。可以放生這個朋友了，妳幫她的忙，她還如此理直氣壯」、「這哪是姐妹，是把妳當婢女吧？不用再來往了」、「這新娘滿妙的，叫伴娘擦新郎汗，光是畫面就很詭異」、「回答的超好」。

原PO補充，後來好友不到半年就離婚了，對此許多網友則開玩笑稱，「可以準備下次了」、「活該」、「恭喜新郎解脫」、「所以妳還要再當一次伴娘嗎？」、「妳一語成讖，好開心喔」。