信義區撒錢現場畫面曝光！恐怖推擠「猶如梨泰院翻版」眾怒批：有夠危險

在IG擁有16萬粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」，10日晚間在IG發出活動預告，表示將在北市信義區發起「撒錢活動」，自行攜帶噴鈔槍撒出大把千元鈔，吸引約3000人到場瘋搶，不料卻傳出推擠踩踏事件，就連警車也被人潮包圍，有在場民眾拍下俯視畫面，影片遭瘋傳引發一片譁然，網友紛紛撻伐，「大家是不是忘了梨泰院事件」。

網紅Mr.R 10日晚間在IG發出預告，表示「今晚務必注意安全，請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有在發100的」。而在活動開始後，Mr.R拿出噴鈔槍撒錢，造成現場上千名民眾瘋搶，眾人高舉雙手不斷推擠，還有人在跑動中跌倒，險些遭到踩踏，現場情況相當失控。

對此，有在場民眾將現場畫面拍攝下來，並上傳至社群平台遭到瘋傳，引發網友一陣譁然。Threads中一段俯拍影片內，可以見到眾人擠在一起、進退兩難，甚至有人被人群壓倒，畫面令不少人想起2022年南韓萬聖節期間發生的「梨泰院踩踏事故」，紛紛抨擊「有夠危險，是不是忘記梨泰院」、「畫面像極了在池塘餵魚」、「梨泰院再現台灣」。

還有網友直批，「最近只要身邊有人發說搶到錢或有參加的都可以封鎖了，智商堪憂」、「就一個想紅想瘋了的人而已，還有一堆想錢想瘋了的人陪他鬧，跟他們一樣住在台北都覺得丟臉」、「想辦法賺一千真的不是很難的事，搶這一千用命換實在很缺智商」、「智商真的堪憂，難怪台灣是詐騙天堂，發個一兩萬就搶成這樣」。

此外，有網友分享，當時因為好奇在一旁圍觀，不料開始發錢後眾人開始瘋狂推擠，導致她和友人當場跌坐在地，所幸周圍出現好心民眾幫忙擋住前方人潮，才阻止憾事發生，「不然感覺真的會像梨泰院一樣被壓到窒息」；另外，也有民眾指出，Mr.R攜帶約30萬現金噴灑，自己和友人被擠到跌倒摔傷，形容失控情況有如「梨泰院事件翻版」。