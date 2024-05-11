快訊

蘋果尷尬！iPad Pro新廣告雷同15年前LG影片「都是輾碎」網曝觀感差很大全因它

「很強烈磁暴發生中」 鄭明典：比預期的還強…估地磁擾動將影響24小時

便當店偷動手腳？他揪1點疑「變相漲價」 一票網友爆共鳴：超騙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，台北某家魯肉便當售價將近100元，不僅菜色少，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇「是否變相漲價？」。示意圖／Ingimage
一名網友表示，台北某家魯肉便當售價將近100元，不僅菜色少，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇「是否變相漲價？」。示意圖／Ingimage

你有發現外食份量變得越來越少嗎？一名網友表示，台北某家魯肉便當售價將近100元，不僅菜色少，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇「是否變相漲價？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有餐盒怎麼越做越扁的卦嗎？」為題，指出台北市一個將近100元的魯肉便當，配菜只有高麗菜、魯蛋、筍絲，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇是否「變相漲價？」。

一名網友指出，魯肉便當使用圓形餐盒，高度僅4公分，質疑是否「變相漲價」？圖/翻攝自PTT@Heisenberg23
一名網友指出，魯肉便當使用圓形餐盒，高度僅4公分，質疑是否「變相漲價」？圖/翻攝自PTT@Heisenberg23

貼文一出後，多數網友認為太貴，紛紛表示「你真富有，一百塊也買得下手」、「笑死，滷汁滷蛋白飯要100，哪間呀？」、「無主菜便當100，經濟真的好好」、「這便當好好笑，兩個我都吃不飽」、「還不如吃7-11」、「那滷肉也太少」、「100塊吃這三小」。

此外，也有不少網友點出「圓形餐盒容量有縮水嫌疑」，紛紛回應「買那種標準方形便當盒，被動手腳的機率還是比較低，像那種圓形的底部被墊高都有可能」、「有些底還內拗1公分，便當實際只剩3公分」、「後來有用這種餐盒的我一律拒吃」、「政府該設立餐盒規格定型化」、「丼飯也很多碗公是碗底墊高的，很騙」。

便當 外食 漲價 餐盒

延伸閱讀

燒臘便當飄薄荷味！竟是加料「別人咬過」口香糖 熟客傻眼：瞬間反胃

全聯、超商60元便當「幸福餐盒」不用搶！1神招查時間數量：100%買到

回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

全素便當5菜賣130元！他驚呼「再也不吃」 內行人揭關鍵：沒毛病

相關新聞

便當店偷動手腳？他揪1點疑「變相漲價」 一票網友爆共鳴：超騙

你有發現外食份量變得越來越少嗎？一名網友表示，台北某家魯肉便當售價將近100元，不僅菜色少，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇「是否變相漲價？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他見家樂福水果區1服務快速又衛生 眾人一致大讚：給設計者滿分

許多人喜歡到大賣場採買生活用品和生鮮蔬果，而賣場也提供不少客製化服務，例如幫忙水果削皮。有網友分享家樂福西屯店的臉書影片，只見店裡的削鳳梨服務是機器自動化，而非人工處理，獲得眾人的讚賞。

鹹酥雞配蒜頭最搭？ 老饕點名1配料：沒有加不能說是鹹酥雞

鹹酥雞是台灣道地的平民小吃，香氣十足的炸物征服不少老饕的胃，而鹹酥雞的配料大多是九層塔或蒜頭，有網友就好奇到底吃鹹酥雞加哪一種配料才是最搭的？貼文引起熱議。

「閨蜜、顏值」都是大陸用語！台灣網友曝流行關鍵：真的好用

網路時代下，隨著抖音、小紅書崛起，不少中國大陸用語傳入國內，許多台灣年輕世代的用字遣詞也逐漸受到影響。近日就有一名網友分享一張兩岸用語對照圖，震驚發現「閨蜜」和「顏值」居然都是大陸用語，照台灣的講法應該是「姊妹淘」和「容貌」，引起熱烈討論。

QR Code點餐難適應？一票人大讚「社恐救星」 揭1狀況待改進

隨著科技進步，不少店家逐漸改以「掃QR Code」的方式，讓客人自行用手機點餐。近日一名網友分享，他雖然能接受用點餐機，卻無法適應「QR Code點餐」，覺得很難操作，且缺乏點餐的互動，好奇眾人對「QR Code點餐」的看法，貼文引發熱烈討論。

塑膠雞蛋盒超難拆 超商店員曝「隱藏技能」網驚：第一次知道

相信不少買過盒裝雞蛋的人，都會覺得透明塑膠盒很難拆，若是太大力拆封，還會擔心弄破雞蛋，有些人乾脆直接拿利器剪開或割開。有一名超商女店員因為要教新人煮茶葉蛋，這才發現拆雞蛋盒的方法似乎只有超商店員才知道，貼文一出也引起不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。