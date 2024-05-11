便當店偷動手腳？他揪1點疑「變相漲價」 一票網友爆共鳴：超騙
你有發現外食份量變得越來越少嗎？一名網友表示，台北某家魯肉便當售價將近100元，不僅菜色少，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇「是否變相漲價？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「有餐盒怎麼越做越扁的卦嗎？」為題，指出台北市一個將近100元的魯肉便當，配菜只有高麗菜、魯蛋、筍絲，還用高度僅有4公分的圓形餐盒，好奇是否「變相漲價？」。
貼文一出後，多數網友認為太貴，紛紛表示「你真富有，一百塊也買得下手」、「笑死，滷汁滷蛋白飯要100，哪間呀？」、「無主菜便當100，經濟真的好好」、「這便當好好笑，兩個我都吃不飽」、「還不如吃7-11」、「那滷肉也太少」、「100塊吃這三小」。
此外，也有不少網友點出「圓形餐盒容量有縮水嫌疑」，紛紛回應「買那種標準方形便當盒，被動手腳的機率還是比較低，像那種圓形的底部被墊高都有可能」、「有些底還內拗1公分，便當實際只剩3公分」、「後來有用這種餐盒的我一律拒吃」、「政府該設立餐盒規格定型化」、「丼飯也很多碗公是碗底墊高的，很騙」。
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