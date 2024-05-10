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鹹酥雞配蒜頭最搭？ 老饕點名1配料：沒有加不能說是鹹酥雞

聯合新聞網／ 綜合報導
鹹酥雞是不少台灣人喜愛的小吃，多數老饕也喜歡加上九層塔或是蒜頭一起吃。示意圖／聯合報系資料照
鹹酥雞是不少台灣人喜愛的小吃，多數老饕也喜歡加上九層塔或是蒜頭一起吃。示意圖／聯合報系資料照

鹹酥雞是台灣道地的平民小吃，香氣十足的炸物征服不少老饕的胃，而鹹酥雞的配料大多是九層塔或蒜頭，有網友就好奇到底吃鹹酥雞加哪一種配料才是最搭的？貼文引起熱議。

原PO在PTT發文說，除了九層塔外，有的鹹酥雞店會附蒜頭，有的店則是附洋蔥，「大家覺得鹹酥雞的好朋友是蒜頭呢？還是洋蔥？有沒有鹹酥雞加蒜頭？加洋蔥的八卦？」

貼文引起鄉民們熱烈討論，「我吃過加蔥花的」、「蔥花也很讚，之前吃過念念不忘」、「煉乳」、「是香菜」、「洋蔥+蒜頭+蔥花」、「吃過加酸菜的」、「明明是可樂或是外帶茶飲」、「全部都是，朋友不嫌多」、「蒜頭、洋蔥、九層塔ㄧ起炸下去真的超好吃」。

而蒜頭和九層塔也是最多人選擇的兩種配料，「個人偏好蒜頭，九層塔苦苦的」、「蒜頭第一、醬油第二」、「當然是蒜末，嗚嗚…昨天晚上吃鹹酥雞，老闆說沒蒜頭了，只加了洋蔥，好不夠味呀」、「絕對蒜頭」、「都給我加，還要有九層塔」、「九層塔啊，沒有加九層塔就不能說是鹹酥雞」、「勿忘九層塔」、「九層塔才是神」、「油亮油亮的九層塔最讚」。

蒜頭 鹹酥雞

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