QR Code點餐難適應？一票人大讚「社恐救星」 揭1狀況待改進

隨著科技進步，不少店家逐漸改以「掃QR Code」的方式，讓客人自行用手機點餐。近日一名網友分享，他雖然能接受用點餐機，卻無法適應「QR Code點餐」，覺得很難操作，且缺乏點餐的互動，好奇眾人對「QR Code點餐」的看法，貼文引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，不確定是不是因為自己老了，雖然可以接受用店家提供的機器，如麥當勞、百八漁場的自助點餐機，但他卻很難適應「掃QR Code」點餐的方式，「每次掃了之後都要找很久，也缺乏點餐的互動」，所以他通常不會去吃內用要掃QR Code點餐的店家，也好奇詢問眾人「喜歡內用QR Code點餐嗎？」。

文章引起討論，許多網友大讚QR Code點餐十分方便，直呼是「社恐救星」，「超喜歡，自己點效率高又便利」、「最偉大的發明」、「自己點單很好啊，我就不想聽店員講一堆廢話」、「超棒，不想跟服務員說話」、「很讚好不好，社恐人愛死」、「很好啊，慢慢想要吃什麼」、「超方便，不用去櫃台排隊點餐，要考慮多久就考慮多久，無壓力」。

但也有人認為，QR Code點餐仍有不少缺點，「不喜歡，有的介面很爛」、「可以接受，可是有些線上訂餐很難用」、「系統如果好的話當然可以，但就一堆爛系統」、「有的介面超難用，點完最後還要再加一成服務費」、「還不錯，但服務費照收就有點不喜歡」、「不收10%服務費就可以接受」。

有網友點出另一問題，不少店家雖使用QR Code點餐，卻無法搭配線上支付，「結果不能線上支付，還要去櫃台結」、「最智障就是點完一樣去櫃台結帳」、「如果可以線上付款的話更好」、「沒本事結合行動支付就餐後結好嗎」、「最好是線上點完再線上刷卡，一次解決」、「那種又要搞線上點餐又要現場結帳的也是很莫名其妙」。