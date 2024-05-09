塑膠雞蛋盒超難拆 超商店員曝「隱藏技能」網驚：第一次知道

相信不少買過盒裝雞蛋的人，都會覺得透明塑膠盒很難拆，若是太大力拆封，還會擔心弄破雞蛋，有些人乾脆直接拿利器剪開或割開。有一名超商女店員因為要教新人煮茶葉蛋，這才發現拆雞蛋盒的方法似乎只有超商店員才知道，貼文一出也引起不少討論。

從女店員在Dcard分享的影片看到，因為雞蛋盒正面密封處很難開，還很容易弄破蛋，因此可以從另一邊撕開塑膠條，就可以輕鬆打開。原PO說因為要幫店長教新人煮茶葉蛋，但新人似乎不知道怎麼開雞蛋盒，原PO這才驚覺似乎只有超商店員才知道這項「隱藏技能」。

貼文也讓不少人很訝異，「第一次知道可以這樣開」、「完全沒發現後面有膠條耶」、「我當初還在從正面開，後來是看同事做才知道的」、「長知識囉」、「原來還可以這樣開，下次來試試」、「原來有塑膠條？我都直接剪開欸」、「沒發現+1，但我前面開的很順欸」。

但也有網友不以為然，「有些品牌的沒辦法從後面開，反而會設計成前面很容易就能打開，所以我現在都會先觀察一下前面」、「有時候後面一樣很難撕」、「說認真的，從哪邊開時間不是差不多嗎？」、「便利商店打工四年半路過，認真說美工刀更快」、「後面有時候很難撕，還會被割到」、「我每次撕都會斷掉，後來都請萬能的剪刀直接剪開」、「不是每家的蛋盒可以這樣撕，上週才因為很難開盒，不小心讓一顆蛋蛋跳樓，可惡」。