快訊

大學一學期16周成顯學 課程「精簡」醫學系憂影響國考

盡全力避免全球衝突但不容被威脅 普亭勝利日演說：核武隨時戒備

美股早盤平盤拉鋸！初領失業金數據提高降息希望 但企業財報慘兮兮

塑膠雞蛋盒超難拆 超商店員曝「隱藏技能」網驚：第一次知道

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都覺得雞蛋盒很難拆，在超商工作的原PO就發現拆封的小祕訣。 示意圖／ingimage
不少人都覺得雞蛋盒很難拆，在超商工作的原PO就發現拆封的小祕訣。 示意圖／ingimage

相信不少買過盒裝雞蛋的人，都會覺得透明塑膠盒很難拆，若是太大力拆封，還會擔心弄破雞蛋，有些人乾脆直接拿利器剪開或割開。有一名超商女店員因為要教新人煮茶葉蛋，這才發現拆雞蛋盒的方法似乎只有超商店員才知道，貼文一出也引起不少討論。

從女店員在Dcard分享的影片看到，因為雞蛋盒正面密封處很難開，還很容易弄破蛋，因此可以從另一邊撕開塑膠條，就可以輕鬆打開。原PO說因為要幫店長教新人煮茶葉蛋，但新人似乎不知道怎麼開雞蛋盒，原PO這才驚覺似乎只有超商店員才知道這項「隱藏技能」。

貼文也讓不少人很訝異，「第一次知道可以這樣開」、「完全沒發現後面有膠條耶」、「我當初還在從正面開，後來是看同事做才知道的」、「長知識囉」、「原來還可以這樣開，下次來試試」、「原來有塑膠條？我都直接剪開欸」、「沒發現+1，但我前面開的很順欸」。

但也有網友不以為然，「有些品牌的沒辦法從後面開，反而會設計成前面很容易就能打開，所以我現在都會先觀察一下前面」、「有時候後面一樣很難撕」、「說認真的，從哪邊開時間不是差不多嗎？」、「便利商店打工四年半路過，認真說美工刀更快」、「後面有時候很難撕，還會被割到」、「我每次撕都會斷掉，後來都請萬能的剪刀直接剪開」、「不是每家的蛋盒可以這樣撕，上週才因為很難開盒，不小心讓一顆蛋蛋跳樓，可惡」。

延伸閱讀

女上司穿1單品「領口太大」掉出雙峰 男同事急借衣服解危

她抱怨夏天男生衣服洗完仍有臭味 達人推2法寶除臭：超強

塑膠添加細菌孢子 研究：「活塑膠」五個月內自我毀滅

不要將塑膠袋放進冰箱？塑膠包裝統統不能進微波爐？毒物科專家詳解各種塑膠材質使用方式

相關新聞

塑膠雞蛋盒超難拆 超商店員曝「隱藏技能」網驚：第一次知道

相信不少買過盒裝雞蛋的人，都會覺得透明塑膠盒很難拆，若是太大力拆封，還會擔心弄破雞蛋，有些人乾脆直接拿利器剪開或割開。有一名超商女店員因為要教新人煮茶葉蛋，這才發現拆雞蛋盒的方法似乎只有超商店員才知道，貼文一出也引起不少討論。

她抱怨夏天男生衣服洗完仍有臭味 達人推2法寶除臭：超強

天氣越來越熱，不少人都很討厭流汗，因為身體會濕濕黏黏的，衣服也會被汗浸濕而發出臭味。有一名女網友無奈最近天氣熱，爸爸和弟弟的衣服脫下來沒有馬上洗，放到第二天就會飄出臭味，讓她非常受不了，有家事達人就建議可以使用兩種法寶來除臭，非常有用。

女上司穿1單品「領口太大」掉出雙峰 男同事急借衣服解危

許多人會因為年齡增長或運動瘦身，而讓衣服變得不合身。有一名女網友因為減肥有成，今天穿了一件短版西裝外套出門上班，沒想到領口頻頻往下掉，害她胸前大曝光，同事弟弟還趕緊借她衣服穿，讓女網友尷尬到不行。

年薪80萬男疑惑「該花20萬牙齒矯正嗎？」 過來人狂點頭：值得！

許多人在高中到出社會階段，會做牙齒矯正，避免咬合不正問題，同時讓牙齒更美觀。不過日前有網友表示，許多牙醫評估他全口矯正的費用為12-18萬，讓他猶豫「我一年才賺80萬左右，要在牙齒花20萬有點扛不住」，詢問大家「是不是應該要花下去？」

iPhone換不到一年秒摔破鏡頭 網笑稱：老天暗示妳要換最新款

手機是我們生活中或不可缺的重要物品，如果壞了恐令人頭痛。日前有位女網友表示，她的iPhone 13才換不到一年，馬上就摔到鏡頭裂開，讓她無奈表示「第一次看到摔碎鏡頭，是我的破壞指數又變高了嗎？」對此，網友幽默回應「是老天在暗示妳要換最新款了」。

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

日籍YouTuber 「Mana」最近帶日本父母來台灣高雄玩，一家人搭乘了高雄捷運跟輕軌。身為工程師的爸爸原本對旅遊沒興趣，最後卻被台灣的捷運科技震驚，大讚高雄捷運的站內設計跟QR Code車票讓人驚艷，在影片中驚嘆「台灣真的太先進了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。