快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

女上司穿1單品「領口太大」掉出雙峰 男同事急借衣服解危

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因為減肥成功，沒想到衣服反而顯得太大件，導致胸部不小心曝光。 示意圖／ingimage
原PO因為減肥成功，沒想到衣服反而顯得太大件，導致胸部不小心曝光。 示意圖／ingimage

許多人會因為年齡增長或運動瘦身，而讓衣服變得不合身。有一名女網友因為減肥有成，今天穿了一件短版西裝外套出門上班，沒想到領口頻頻往下掉，害她胸前大曝光，同事弟弟還趕緊借她衣服穿，讓女網友尷尬到不行。

女網友在Dcard發文說，今天早上上班前拿了一件短版西裝外套當上衣，但因為最近減肥成功，導致衣服變得很大件，領口一直往下掉，甚至胸部直接露出來。一名同事弟弟看到，欲言又止地不知道該不該跟她說，原PO趕緊拿雙面膠先做保護，並且一直把衣服往上拉，最後同事弟弟看不下去，乾脆借她衣服穿。

對方訝異地說「真的很誇張，大曝光，妳都沒發現嗎？」原PO當下也只能假裝鎮定，並且回答表示，「應該沒有露點吧？」同事弟弟則回說，「沒有看那麼仔細啦，我又不是變態！我還以為妳有暴露癖，喜歡給別人看呢」，讓她聽了哭笑不得，「我這上司已經沒形象了」。原以為到了下午認真上班就會忘記這件事，沒想到同事弟弟又湊到旁邊說，「這樣比較好上班了吼？不用一直抓衣服了」，讓她崩潰又尷尬。

貼文引起眾人熱議，「感覺弟弟煞到妳了」、「怎麼聽妳這樣說，好像裡面沒穿內衣一樣？」、「愛情來了」、「有缺同事嗎？」、「往好處想，搞不好因為走光解鎖新戀情」、「他肯定什麼都看到了，看得可清楚的」、「我以為這種情節只會出現在日本動漫或片片中，沒想到現實也有，色不會太表露出來，那弟弟說不定在暗爽」、「有點荒謬！誰會拿外套當上衣？隨便拿一件，也太隨便了吧」。

減肥 走光

延伸閱讀

民眾黨彰化黨部送弱勢婦女內衣 主委抽考男幹部需正確換算尺寸

減肥秘訣：活化「好脂肪」燃脂4.1公斤，醫師解密：搞懂這顏色脂肪提升基代瘦更快！

官方玩梗？動漫的「WcDonald's」實體化！期間限定「幻の麥當勞」揭秘

日本女生都在背！從腋下包、手拿包、肩背包混搭3種時髦注目印象

相關新聞

女上司穿1單品「領口太大」掉出雙峰 男同事急借衣服解危

許多人會因為年齡增長或運動瘦身，而讓衣服變得不合身。有一名女網友因為減肥有成，今天穿了一件短版西裝外套出門上班，沒想到領口頻頻往下掉，害她胸前大曝光，同事弟弟還趕緊借她衣服穿，讓女網友尷尬到不行。

年薪80萬男疑惑「該花20萬牙齒矯正嗎？」 過來人狂點頭：值得！

許多人在高中到出社會階段，會做牙齒矯正，避免咬合不正問題，同時讓牙齒更美觀。不過日前有網友表示，許多牙醫評估他全口矯正的費用為12-18萬，讓他猶豫「我一年才賺80萬左右，要在牙齒花20萬有點扛不住」，詢問大家「是不是應該要花下去？」

iPhone換不到一年秒摔破鏡頭 網笑稱：老天暗示妳要換最新款

手機是我們生活中或不可缺的重要物品，如果壞了恐令人頭痛。日前有位女網友表示，她的iPhone 13才換不到一年，馬上就摔到鏡頭裂開，讓她無奈表示「第一次看到摔碎鏡頭，是我的破壞指數又變高了嗎？」對此，網友幽默回應「是老天在暗示妳要換最新款了」。

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

日籍YouTuber 「Mana」最近帶日本父母來台灣高雄玩，一家人搭乘了高雄捷運跟輕軌。身為工程師的爸爸原本對旅遊沒興趣，最後卻被台灣的捷運科技震驚，大讚高雄捷運的站內設計跟QR Code車票讓人驚艷，在影片中驚嘆「台灣真的太先進了」。

追完不夠善良的我們…岳啟儒列「十件簡慶芬不該做的事」 網喊超中肯

電視劇「不夠善良的我們」日前播完，劇中已婚女簡慶芬(林依晨飾)及單身女Rebecca(許瑋甯飾)的困境，引起很大回響。「岳啟儒 一人份的勇氣」臉書粉絲專頁分享，劇中簡慶芬做了十件不該做的事，希望女生追劇之餘，也引以為鑑。

正妹都叫啥英文名字？一票網友點名她：沒看過醜的！

你的英文名字是什麼呢？一名網友表示，近日看新聞報導，女生英文名字若取「Rebecca」，通常都很兇。讓他好奇反問「台灣女生取什麼英文名字，通常都很正？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。