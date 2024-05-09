女上司穿1單品「領口太大」掉出雙峰 男同事急借衣服解危

許多人會因為年齡增長或運動瘦身，而讓衣服變得不合身。有一名女網友因為減肥有成，今天穿了一件短版西裝外套出門上班，沒想到領口頻頻往下掉，害她胸前大曝光，同事弟弟還趕緊借她衣服穿，讓女網友尷尬到不行。

女網友在Dcard發文說，今天早上上班前拿了一件短版西裝外套當上衣，但因為最近減肥成功，導致衣服變得很大件，領口一直往下掉，甚至胸部直接露出來。一名同事弟弟看到，欲言又止地不知道該不該跟她說，原PO趕緊拿雙面膠先做保護，並且一直把衣服往上拉，最後同事弟弟看不下去，乾脆借她衣服穿。

對方訝異地說「真的很誇張，大曝光，妳都沒發現嗎？」原PO當下也只能假裝鎮定，並且回答表示，「應該沒有露點吧？」同事弟弟則回說，「沒有看那麼仔細啦，我又不是變態！我還以為妳有暴露癖，喜歡給別人看呢」，讓她聽了哭笑不得，「我這上司已經沒形象了」。原以為到了下午認真上班就會忘記這件事，沒想到同事弟弟又湊到旁邊說，「這樣比較好上班了吼？不用一直抓衣服了」，讓她崩潰又尷尬。

貼文引起眾人熱議，「感覺弟弟煞到妳了」、「怎麼聽妳這樣說，好像裡面沒穿內衣一樣？」、「愛情來了」、「有缺同事嗎？」、「往好處想，搞不好因為走光解鎖新戀情」、「他肯定什麼都看到了，看得可清楚的」、「我以為這種情節只會出現在日本動漫或片片中，沒想到現實也有，色不會太表露出來，那弟弟說不定在暗爽」、「有點荒謬！誰會拿外套當上衣？隨便拿一件，也太隨便了吧」。