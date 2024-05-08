iPhone換不到一年秒摔破鏡頭 網笑稱：老天暗示妳要換最新款

手機是我們生活中或不可缺的重要物品，如果壞了恐令人頭痛。日前有位女網友表示，她的iPhone 13才換不到一年，馬上就摔到鏡頭裂開，讓她無奈表示「第一次看到摔碎鏡頭，是我的破壞指數又變高了嗎？」對此，網友幽默回應「是老天在暗示妳要換最新款了」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她的iPhone13換不到一年，才摔一次就鏡頭裂開，無奈「雖然我是無敵破壞王，很常摔壞手機沒錯，但之前我用了3年的iPhone 11被折騰，也沒有摔得這麼慘啊」。原PO回顧之前摔過各種地方，甚至手機摔成兩半，變成聖杯了，但也沒有摔碎過鏡頭，直呼「是我的破壞指數又變高了嗎？」

文章曝光後，有許多網友幽默表示「老天在暗示妳換最新iPhone 15」、「妳太厲害了，居然可以讓手機常摔，我摔到一次就受不了了」、「它在跟妳說16快出了」、「因為16要上市了齁，有理由換機了」、「多少賣？」，也有網友分享經驗「之前我用iPhone 8也是折騰了4年都完好如初，換成iPhone 13不到半年鏡頭就碎了」、「手機常摔就只能常換了，我不敢摔手機是因為光是維修就要等很久」、「現在手機越做越貴，越來越不耐用、耐摔」、「我覺得妳手機破的是鏡頭旁邊的部分，鏡頭看起來沒事，所以也不需要加裝鏡頭保護貼，那只會減損成像品質」、「還好是旁邊那個框不是真的鏡頭，沒事的」。

有人也給保護手機的建議，「我覺得妳應該要買手機吊繩，掛在脖子上就好，這樣就不怕一直摔到」、「我都買很醜的軍規防摔殼，妳這種殼沒有保護作用，我的手機很常摔，但都很正常」、「有一個東西叫防摔鏡頭貼」、「手機殼要挑好拿的，就不太會常摔」、「保護貼跟鏡頭貼一定要裝，然後保護殼可以可愛，但一定要是防摔或軍規殼，尤其鏡頭那邊要墊高才行，才不容易破。」、「我老婆也是摔機王，所以我都給手機買保險加防摔殼」、「手機殼要買精孔的，不要用大孔的會比較安全」。