快訊

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

追完不夠善良的我們…岳啟儒列「十件簡慶芬不該做的事」 網喊超中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
林依晨與賀軍翔在「不夠善良的我們」中時演夫妻。圖／公共電視、MyVideo提供
林依晨與賀軍翔在「不夠善良的我們」中時演夫妻。圖／公共電視、MyVideo提供

電視劇「不夠善良的我們」日前播完，劇中已婚女簡慶芬(林依晨飾)及單身女Rebecca(許瑋甯飾)的困境，引起很大回響。「岳啟儒 一人份的勇氣」臉書粉絲專頁分享，劇中簡慶芬做了十件不該做的事，希望女生追劇之餘，也引以為鑑。

岳啟儒表示，林依晨演得很好很傳神，她也很喜歡這位女演員。但是「簡慶芬的行為」完全是女性負面教材，希望女生追劇就好，千萬別把這種傳統好人妻、好媳婦當成人生目標。

以下有雷…

十件簡慶芬不該做的事：

1.不要嫁給不愛妳的人

2.手沒牽、床沒上，真的不要結婚

3.千萬不要嫁給媽寶

4.沒結婚前不需要接受媳婦的角色

5.職業婦女不該輕易放棄工作

6.老人生病要請專業照護，而不是自己當外傭

7.不要一直去挑起前任在老公或男友心中的回憶

8.不要和老公或男友的前任見面

9.不要為了獲得愛犧牲自己

10.不要一味尋求他人肯定，人生的假想敵應該是自己，女性的價值認同要自己印證

網友回響熱烈，「太中肯了！我看完劇後，一個黑人問號、」「很中肯，第三、四很寫實，說中所有女生的心聲」、「我也喜歡劇中的大嫂」、「簡慶芬每次的選擇都快讓我氣到腦中風，但認真想想，現實生活中就是有這樣的人」。

也有人有不同意見，「正確，但做到這10點， 就沒戲了」、「沒有該或不該，我很欣賞她的勇氣，那是她選擇的路」、「那是她為自己愛的人所做的一切，只要她認為值得就可以了」、「我覺得版主沒看懂這部戲」。

不夠善良的我們 媽寶 林依晨

延伸閱讀

最可怕枕邊人？12星座生氣時…天蠍牡羊暴怒、雙子水瓶冷暴力、這星座容易被情勒

不只何瑞之…誰是媽寶男？巨蟹雙魚不意外、超獨立「這星座」關鍵時刻選擇家人

林依晨、許瑋甯撞衫？！《不夠善良的我們》造型解析，一件衣服穿出兩種風格

《不夠善良的我們》4個幕後細節！「許瑋甯月薪」揭密Rebecca錢花去哪　驚人開銷網友看了全搖頭

相關新聞

追完不夠善良的我們…岳啟儒列「十件簡慶芬不該做的事」 網喊超中肯

電視劇「不夠善良的我們」日前播完，劇中已婚女簡慶芬(林依晨飾)及單身女Rebecca(許瑋甯飾)的困境，引起很大回響。「岳啟儒 一人份的勇氣」臉書粉絲專頁分享，劇中簡慶芬做了十件不該做的事，希望女生追劇之餘，也引以為鑑。

正妹都叫啥英文名字？一票網友點名她：沒看過醜的！

你的英文名字是什麼呢？一名網友表示，近日看新聞報導，女生英文名字若取「Rebecca」，通常都很兇。讓他好奇反問「台灣女生取什麼英文名字，通常都很正？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

叫Rebecca都很兇？美國人來台教書10年 曝「2名字」個性機車

不少台灣人的英文名字，都是家長或學校老師幫忙取名。近日，有網友在「匿名公社」透露，有位在台教英文10年的美國友人，針對台灣女性的英文名字做出統計，發現通常叫「Rebecca」的女生都很兇。

智慧錶非趨勢？他觀察「戴傳統錶」人變多 網全點頭：外觀更好看

手錶除了能用來看時間，現在也逐漸成為許多人的穿搭配件。一名網友分享，原以為智慧手錶是AI崛起後的趨勢，但他最近卻發現，反而是戴傳統手錶的人變多了，不禁好奇背後原因。

海外網紅「喊愛台灣」成流量密碼？ 網曝黑暗內幕：背後罵我們賺雙邊收入

自媒體當道時代，不少人為搶流量絞盡腦汁。一名網友表示，感覺現在很多海外網紅只要強調「愛台灣」就能掌握流量密碼，難道不是昧著良心說話嗎？對此，底下有留言就透露同事的老婆是大陸人，會在YT（YouTube）分享這類的影片，但在微信又有個公眾號專門罵台灣，她靠這方式賺兩邊的錢，一個月收入超過新台幣10萬元。

賣花老婦遭警關切落淚？他開砲不抓通緝犯「為難養家餬口」被嗆爆

有些攤販常常在捷運站出口、市場等人潮眾多的地方違規版攤。對此，有網友分享，捷運中山站出口一名賣花老婦被警察關切的照片，質疑「那麽多通緝犯不抓，為什麼只為難養家餬口的人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。