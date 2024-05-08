追完不夠善良的我們…岳啟儒列「十件簡慶芬不該做的事」 網喊超中肯
電視劇「不夠善良的我們」日前播完，劇中已婚女簡慶芬(林依晨飾)及單身女Rebecca(許瑋甯飾)的困境，引起很大回響。「岳啟儒 一人份的勇氣」臉書粉絲專頁分享，劇中簡慶芬做了十件不該做的事，希望女生追劇之餘，也引以為鑑。
岳啟儒表示，林依晨演得很好很傳神，她也很喜歡這位女演員。但是「簡慶芬的行為」完全是女性負面教材，希望女生追劇就好，千萬別把這種傳統好人妻、好媳婦當成人生目標。
以下有雷…
十件簡慶芬不該做的事：
1.不要嫁給不愛妳的人
2.手沒牽、床沒上，真的不要結婚
3.千萬不要嫁給媽寶
4.沒結婚前不需要接受媳婦的角色
5.職業婦女不該輕易放棄工作
6.老人生病要請專業照護，而不是自己當外傭
7.不要一直去挑起前任在老公或男友心中的回憶
8.不要和老公或男友的前任見面
9.不要為了獲得愛犧牲自己
10.不要一味尋求他人肯定，人生的假想敵應該是自己，女性的價值認同要自己印證
網友回響熱烈，「太中肯了！我看完劇後，一個黑人問號、」「很中肯，第三、四很寫實，說中所有女生的心聲」、「我也喜歡劇中的大嫂」、「簡慶芬每次的選擇都快讓我氣到腦中風，但認真想想，現實生活中就是有這樣的人」。
也有人有不同意見，「正確，但做到這10點， 就沒戲了」、「沒有該或不該，我很欣賞她的勇氣，那是她選擇的路」、「那是她為自己愛的人所做的一切，只要她認為值得就可以了」、「我覺得版主沒看懂這部戲」。
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