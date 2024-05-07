正妹都叫啥英文名字？一票網友點名她：沒看過醜的！

你的英文名字是什麼呢？一名網友表示，近日看新聞報導，女生英文名字若取「Rebecca」，通常都很兇，讓他好奇反問「台灣女生取什麼英文名字，通常都很正？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「女生取什麼英文名字通常很正？」為題，指出新聞報導說「叫Rebecca的女生通常很兇」，剛好身邊有個女生朋友就叫做Rebecca，個性很潑辣但外貌姣好，讓他驚呼好像有點準。同時也好奇「那女生取什麼英文名字通常都很正？」

貼文一出後，最多網友點名「Amber」，紛紛表示「Amber真的正」、「Amber沒看過醜的」、「Amber，但都不好惹」、「Amber！你只問正不正，沒有雞歪不雞歪」。此外，也有部分網友點名其他英文名字，紛紛回應「Sabrina」、「Jennifer」、「Irene」、「Jessica」、「Lisa」、「Phoebe」、「Catherine！沒有之一」。