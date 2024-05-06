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叫Rebecca都很兇？美國人來台教書10年 曝「2名字」個性機車

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，有位在台教英文10年的美國友人，針對台灣女性的英文名字做出統計，發現通常叫「Rebecca」的女生都很兇。示意圖／ingimage
網友表示，有位在台教英文10年的美國友人，針對台灣女性的英文名字做出統計，發現通常叫「Rebecca」的女生都很兇。示意圖／ingimage

不少台灣人的英文名字，都是家長或學校老師幫忙取名。近日，有網友在「匿名公社」透露，有位在台教英文10年的美國友人，針對台灣女性的英文名字做出統計，發現通常叫「Rebecca」的女生都很兇。

原PO表示，自己認識一位來台教英文10年的美國人，對方曾針對台灣女性的英文名字做過調查，有9成取名為Sophia的女生都很胖；叫作Jennifer的女生90%沒有很溫柔；名為Jessica或Kristen（Christine）的女生，大部分個性很機車；名字是Rebecca的女生，通常很兇

貼文一出，引起許多網友討論，「叫Joann的都很會喝」、「我認識一位叫Rambo的女生，以前在物流公司開貨櫃車，現在是外送員，自己一個人把洗衣機背上公寓3樓沒問題，人很溫柔」、「我身邊的Sophia都是吃不胖的瘦子」。

但也有人認為原PO列出的英文名字十分常見，因此不具參考性，「這些英文名字就像中文的淑芬、淑惠、美惠一樣，菜市場名字」。

名字 女生 美國 英文 菜市場名

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