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智慧錶非趨勢？他觀察「戴傳統錶」人變多 網全點頭：外觀更好看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，原以為智慧手錶才是現代趨勢，但卻發現最近戴傳統錶的人越來越多，好奇背後原因。圖／ingimage
一名網友指出，原以為智慧手錶才是現代趨勢，但卻發現最近戴傳統錶的人越來越多，好奇背後原因。圖／ingimage

手錶除了能用來看時間，現在也逐漸成為許多人的穿搭配件。一名網友分享，原以為智慧手錶是AI崛起後的趨勢，但他最近卻發現，反而是戴傳統手錶的人變多了，不禁好奇背後原因。

原PO在PTT發文表示，原本以為隨著科技進步，智慧手錶應該會成為主流趨勢，但他近期觀察下來，卻發現反而越來越多人戴「石英、機械、電子錶」，好奇詢問「為何戴傳統錶的人好像變多了？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「現在手機能看時間，除了考試的時候用便宜的機械錶以外就不戴錶了」、「台積電禁止帶智慧手錶進無塵室」、「智慧手錶除了運動跟騎機車，平時根本不實用」、「不用一直充電就是舒服」、「對我來說，生活中要充電的東西夠多了，手錶是最不需要的一個」。

也有網友指出，考量到美觀、身份象徵等因素，不少人仍會選擇傳統手錶，「一直都是傳統手錶好看」、「智慧錶耗電又沒時尚」、「智慧手錶真的大部分偏醜」、「智慧錶我覺得好看的不多」、「我問過帶這種的朋友，說是要彰顯自己，不然手機就可以看時間了」、「身份地位的象徵」、「出去走跳總得幾隻錶充場面，算是很簡單可以判斷品味跟價格的方法」。

AI 智慧表

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