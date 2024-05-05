海外網紅「喊愛台灣」成流量密碼？ 網曝黑暗內幕：背後罵我們賺雙邊收入

自媒體當道時代，不少人為搶流量絞盡腦汁。一名網友表示，感覺現在很多海外網紅只要強調「愛台灣」就能掌握流量密碼，難道不是昧著良心說話嗎？對此，底下有留言就透露同事的老婆是大陸人，會在YT（YouTube）分享這類的影片，但在微信又有個公眾號專門罵台灣，她靠這方式賺兩邊的錢，一個月收入超過新台幣10萬元。

原PO昨（4）日在PTT發文表示，現在許多海外網紅都會來台灣拍影片，尤其是中國人，感覺他們隨便開個頻道，然後到阿里山、日月潭、九份走一走，一直強調台灣好美、東西好好吃、物價好便宜、人好善良、好愛台灣這些話，就能賺取流量，「反而我們本土的都嫌自己嫌得要死，難道賺一波流量比說良心話還重要嗎？」

對此，網友紛紛表示，「只要說我愛台灣，就一堆人捧錢給你」、「換個人設演演戲，就有錢賺不好嗎」、「喊一下就有業配啊」、「流量密碼」、「台人去英美、歐洲用這招，流量應該是零吧」、「有一個陸配YT是我同事老婆，她在YT誇台灣，然後在微信有個公眾號專門罵台灣，兩邊賺錢一個月收入10萬台幣以上」。

也有網友指出，「就真的有好有壞，我同學出國留學才知道歐洲某些國家真的爛，治安差、二手菸情況比台灣還誇張」、「台灣人對外國人真的超級友善啊」、「通常去一個地方，會觀察該地方好的部分，而且不喜歡那個地方的話，應該不會待太久」、「不參與政治的話，台灣真的是天堂」。

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