愛愛前清潔1部位「男友卻傻眼」！一票網友力挺：真的超臭

愛愛前除了洗澡外，你還會特別做什麼清潔呢？一名網友分享，自己跟男友愛愛前，都會要男友刷牙，連「舌頭」都要刷乾淨，不過此舉卻讓男友相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「你們刷牙會刷舌頭嗎？」為題，指出跟男友愛愛前，除了要求對方要先洗澡和刷牙外，也要把「舌頭」刷乾淨。此舉卻讓男友用怪咖的眼神直言「妳真的超有潔癖，妳刷牙會刷舌頭？」，讓她好奇發問「刷牙順便一起刷舌頭會很奇怪嗎？」。

貼文一出後，多數網友相當認同，紛紛表示「會刷舌頭，舌苔真的很臭耶⋯不刷親不下去啦」、「嘴巴最臭就是舌苔了」、「會刷，不然會覺得口腔沒有完全清潔」、「我不僅會刷舌頭，還有舌頭正上面那塊也會欸」、「一定要刷，我消化不好常脹氣所以常常有白苔，沒刷戴口罩還會臭到自己」、「刷爆，還會買專門的舌苔刷」、「當然會刷，你男友是不愛乾淨的異類」。

不過，也有部分網友表示沒有刷過舌頭的經驗，紛紛回應「第一次聽說刷舌頭，從小的教育也沒有說過要刷耶，好酷」、「會刷但不會每天，因為我討厭一直乾嘔」、「個人不會，刷的時候都會覺得很像要催吐，不習慣刷，但有刷舌頭是好習慣」、「看到同學刷才跟著刷，一開始其實很納悶」。