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他抱怨原廠維修冷氣得等二周 網推另一管道「速度快又沒比較貴」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨最近叫原廠來維修冷氣要等兩周才來，實在太久了。示意圖／Ingimage
網友抱怨最近叫原廠來維修冷氣要等兩周才來，實在太久了。示意圖／Ingimage

天氣轉熱，前陣子南部高溫已經飆破39度，這個周日（5日）又將迎來二十四節氣的立夏，不少民眾已陸續開啟冷氣。一名網友就在mobile 01上發文說打電話給原廠來維修冷氣，但對方卻回覆說要等二個星期，讓他覺得實在太久，並好奇問大家經驗，「叫修冷氣都多久才來呢？」

該名網友在mobile 01上表示，近日家裡冷氣一直覺得不夠冷，於是先關掉打給原廠叫修，但得到的答案卻是要約到下下星期才有空。他和家人都覺得等太久了，也疑惑現在維修真的有這麼忙嗎？他煩惱說，現在都已經五月了，接下來天氣一定會愈來愈熱，怎麼會修個冷氣要等這麼久？

底下有網友同情他的遭遇說「現在還不算熱，兩周有點誇張了吧？旺季不就要等一個月以上？」、「我家的上個月叫修隔天就來了，淡季比較快」、「淡季確實有差，不過今年到四月還沒很熱，一般叫修應該都很快」、「現在冷氣隨便保固7年以上，蠶食掉很多空調業的利潤，偏偏原廠師傅就那些，就排吧。」

有人則分享說自己都跟熟識的家電行買，叫修能在兩天內完成，「直接找附近的電器行來修就好了，收費不見得比原廠貴內」、「附近家電行，有空立刻來，大賣場，保固內，有可能會請你call原廠」、「我叫過東元與大同原廠服務，隔天就到」、「我家三洋的，剛線上報修，隔天就來了。」

還有網友建議原po「你買哪一家冷氣說出來，也許廠商有看到這篇，然後就主動聯絡你」，原po也回說，「因為當初是去我家旁邊全國(電子)買的，有加延保，所以透過全國報修，難道這樣比較慢？」

值得注意的是，有網友推測原po買的延伸保固不是冷氣機原廠的，應該是全國電子自己推的延長保固。此外，也有人透露說其實不光冷氣叫修慢，現在滿多電器叫修都滿久的，因為太缺師傅了。

冷氣 立夏 高溫

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