Joeman為員工圓夢初登NBA大螢幕！沒穿球衣靠一招成功被拍

知名YouTuber「Joeman」日前在美國工作時，與搭檔攝影師建文趁工作空檔赴NBA快艇主場欣賞例行賽，因為未穿球衣，「Joeman」靠著一直猛揮手的本事，成功躍上NBA大螢幕。網友笑稱，不是說好被大螢幕拍到都要跟旁邊的人親吻嗎？怎麼沒有這一幕？

「Joeman」在臉書分享前往洛杉磯Crypto.com Arena場館欣賞快艇與金塊的例行賽，表示因為買了第7排的位子一人花了快3萬元台幣左右，鄰近場館的停車費也超貴，要45元美金(約台幣1440元)，但能近距離欣賞哈登（James Harden）和約柯奇（Nikola Jokic）的比賽很值得，「很高清，跟看轉播完全不一樣」，還意外地登上了NBA大螢幕。

Joeman在影片中表示，因為看到夥伴建文賣力地揮手，讓他表示：「他們都是照有買球衣的，像我們這種穿素的，他不會拍」，隨後也跟著建文一樣對著前方猛力揮手，未料場邊導播真的注意到他們，讓Joeman身影登上球場大螢幕，兩人還興奮地對著鏡頭又笑又跳。

Joeman在影片中還提醒粉絲，因為場館有規定，包括大包包和相機都不能進場，如要拍攝只能用手機拍。因為提前進到場館能看到球員，讓Joeman因為太過興奮，一度還忘了出示QR CODE票證，被座位區的兩名保全攔下。

不少網友同感興奮，「實在太開心了！有感受到Man哥的喜悅，開心到說不出話來」、「支持金塊有品味！」，也有網友留言表示：「接吻、接吻、接吻」、「都一起入鏡不是該親下去嗎」。